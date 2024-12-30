Кольори та символи новорічної ночі 2025: що обрати для цього дня — поради від астрологині

Новорічна ніч — це час магії, коли кольори та символи можуть стати вашим талісманом на весь наступний рік. Астрологиня Тетяна Михайленко розповіла, які кольори принесуть удачу в 2025-му, а від яких варто відмовитися, щоб уникнути напруження.

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Новорічна ніч — це час магії, радості та передчуття дива. Астрологиня Тетяна Михайленко впевнена, що саме кольори та символи, які супроводжуватимуть нас у цей магічний момент, здатні вплинути на енергію наступного року. Вона розповіла, які відтінки принесуть щастя та удачу в 2025 році, а яких варто уникати.

Головні кольори новорічної ночі

Як зазначає астрологиня, найсприятливішими кольорами для святкового вбрання будуть:

Синій — колір гармонії, стабільності та впевненості.

Голубий — символ легкості, свободи та натхнення.

Фіолетовий — колір трансформації та внутрішньої сили.

Якщо ці кольори вам не до вподоби, Тетяна Михайленко рекомендує звернути увагу на білий — символ нових починань і чистоти. Також можна додати срібні акценти, які відображають енергію року.

Яких кольорів уникати

Астролог застерігає від використання таких кольорів:

Червоний та його відтінки — можуть провокувати напруження через вплив енергії Марса.

Зелений та коричневий — поки що неактуальні для цього періоду, хоча зелений стане важливим ближче до Китайського Нового року, який настане 29 січня 2025 року.

"Червоні, вогняні кольори та імпульсивні відтінки можуть викликати дисбаланс і напруження," — пояснила Тетяна Михайленко.

Вбрання та прикраси

Як пояснює астрологиня, одяг у цю ніч може бути блискучим, футуристичним або навіть екстравагантним. З прикрас ідеально підійдуть: срібло та металічні відтінки, камені-талісмани: аметист, лазурит, бірюза, місячний камінь, гематит.

За словами експертки, ці елементи посилять енергію і принесуть удачу в наступному році.

Кольори та енергії для особливих моментів

Як зазначає Тетяна Михайленко, саме в новорічну ніч важливо зарядити себе правильною енергією через кольори. Однак ці рекомендації стосуються лише ночі 31 грудня.

"Зелений, про який зараз активно говорять у соціальних мережах, стане актуальним лише з 29 січня, коли почнеться Китайський Новий рік — Рік Змії," — наголошує астрологиня.

Порада від астрологині

Астрологиня пояснила, коли годинник проб'є північ, будьте вдячні минулому року, загадайте бажання, відкрийте своє серце для позитивних змін. Обирайте кольори та символи, які додають гармонії, радості й натхнення.

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