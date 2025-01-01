Что принесет первый день 2025 года — объяснение нумеролога

Первый день 2025 года имеет особую энергетику. По словам нумеролога Валерии Мартыненко, 1 января находится под влиянием числа 11 — "мастер-числа", символизирующего духовную гармонию, интуицию и творческий потенциал. Это прекрасная возможность для амбициозных планов, саморазвития и начала новых проектов.

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Новый год заряжает мощной энергией для уверенного старта. Специально для Фокуса нумеролог Валерия Мартыненко рассказала, что Новый год, который начинается 1 января 2025 года, находится под влиянием числа 11.

По словам эксперта, это "мастер-число", символизирующее духовную гармонию, интуицию и творчество.

Как пояснила нумеролог, энергия этого дня открывает широкие возможности для саморазвития, постановки амбициозных целей и гармонизации отношений. Особое внимание следует уделить своим внутренним ощущениям, ведь интуиция будет работать на максимум.

"Энергия числа 11 вдохновляет нас на большие планы и первые шаги к новым проектам. Это день, когда важно быть активными, искать компромиссы, открыто общаться и строить новые связи", — отметила Валерия Мартыненко.

Совет от эксперта

Валерия Мартыненко советует 1 января 2025 года, слушать свой внутренний голос, мечтать масштабно и не бояться делать первые шаги к осуществлению своих замыслов. Она отметила, что этот день заряжает мощной энергией для уверенного старта года.

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