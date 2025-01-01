Що принесе перший день 2025 року - пояснення нумерологині

Перший день 2025 року має особливу енергетику. За словами нумерологині Валерії Мартиненко, 1 січня перебуває під впливом числа 11 — "мастер-числа", що символізує духовну гармонію, інтуїцію та творчий потенціал. Це чудова нагода для амбітних планів, саморозвитку та початку нових проєктів.

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Новий рік заряджає потужною енергією для впевненого старту. Спеціально для Фокуса нумерологиня Валерія Мартиненко розповіла, що Новий рік, який починається 1 січня 2025 року, перебуває під впливом числа 11.

За словами експертки, це "мастер-число", що символізує духовну гармонію, інтуїцію та творчість.

Як пояснила нумерологиня, енергія цього дня відкриває широкі можливості для саморозвитку, постановки амбітних цілей і гармонізації стосунків. Особливу увагу слід приділити своїм внутрішнім відчуттям, адже інтуїція працюватиме на максимум.

"Енергія числа 11 надихає нас на великі плани та перші кроки до нових проєктів. Це день, коли важливо бути активними, шукати компроміси, відкрито спілкуватися та будувати нові зв’язки", — наголосила Валерія Мартиненко.

Порада від експертки

Валерія Мартиненко радить 1 січня 2025 року, слухати свій внутрішній голос, мріяти масштабно й не боятися робити перші кроки до здійснення своїх задумів. Вона наголосила, що цей день заряджає потужною енергією для впевненого старту року.

Нагадаємо, раніше ми писали, про великий Таро-прогноз на 2025 рік Змії для всіх знаків.

Крім цього, Фокус писав, кому зі знаків Зодіаку пощастить із грошима у 2025 році.