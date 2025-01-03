Прогноз на будущее от астролога: что нас ждет в 2025 году

Астролог Ольга Назарук поделилась своим прогнозом на 2025 год, указав на глобальные изменения, которые уже начались, но этот год станет переломным моментом, когда жизнь, законы и системы изменятся.

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Астролог Ольга Назарук озвучила астрологический прогноз на 2025 год, отметив, что этот год станет годом глобальных изменений, которые продолжаются уже несколько лет, но именно 2025 год будет переломным моментом, когда жизнь, законы и системы начнут меняться. Прогноз предусматривает даже возможность встречи с другими космическими цивилизациями.

Астролог подчеркнула, что сложно будет тем, кто не готов к переменам, кто привык к старому и не воспринимает новое. По ее словам, главной задачей человечества на этот год будет трансформация на духовном и физическом уровнях.

Основные астрологические события 2025 года

Ретроградный Марс (с декабря до конца февраля) — это период, когда снижается активность, возможны энергетические спады или повышенная агрессия. По словам эксперта, рекомендуется избегать конфликтов и не планировать важных операций.

Ретроградный Юпитер (октябрь-февраль) — люди могут почувствовать замедление в достижении своих целей. Однако после февраля ситуация начнет меняться к лучшему, а в марте уже появятся положительные изменения в делах.

По словам Ольги Назарук, кармические узлы меняют знаки в середине января (Южный узел — Дева, Северный узел — Рыбы), что будет важно для тех, у кого эти узлы в натальной карте. Этот период акцентирует внимание на духовном развитии, эмпатии и сострадании.

Эксперт добавила, что Нептун и Сатурн меняют знак на Овна, что символизирует конфликт между духовным и материальным. По ее словам, могут произойти природные катастрофы, в частности наводнения и землетрясения.

Юпитер в Раке (с июня) — повышается внимание к семейным ценностям, родному дому и Родине. Как пояснила астролог, можно ожидать всплеск рождаемости.

Уран в Близнецах (с июля) — ускорение развития технологий, особенно искусственного интеллекта. По ее словам, искусственный интеллект может стать как благом, так и опасностью, в зависимости от того, в какие руки он попадет.

Плутон в Водолее — происходят большие трансформации в обществе, в частности из-за технологий. По ее словам, это также может привести к революциям, бунтам и изменениям в мировых структурах власти.

Относительно Украины, по словам эксперта, прогноз предусматривает возможность мира в 2025 году, хотя этот мир будет нестабильным. В экономическом плане страна будет переживать трудности, но также есть вероятность, что в Украине будет безопаснее, чем в других частях мира.

Напомним, ранее мы писали, каких ошибок стоит избегать в 2025 году.

Кроме этого, Фокус писал, о 2025-м — годе змеи: что она символизирует, кому принесет счастье и кому подкинет трудностей.