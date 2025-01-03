Прогноз на майбутнє від астролога: що нас чекає у 2025 році

Астролог Ольга Назарук поділилася своїм прогнозом на 2025 рік, вказавши на глобальні зміни, які вже розпочалися, але цей рік стане переломним моментом, коли життя, закони та системи зміняться.

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Астролог Ольга Назарук озвучила астрологічний прогноз на 2025 рік, відзначивши, що цей рік стане роком глобальних змін, які тривають вже кілька років, але саме 2025 рік буде переломним моментом, коли життя, закони та системи почнуть змінюватися. Прогноз передбачає навіть можливість зустрічі з іншими космічними цивілізаціями.

Астролог підкреслила, що складно буде тим, хто не готовий до змін, хто звик до старого і не сприймає нове. За її словами, головною задачею людства на цей рік буде трансформація на духовному і фізичному рівнях.

Основні астрологічні події 2025 року

Ретроградний Марс (від грудня до кінця лютого) – це період, коли знижується активність, можливі енергетичні спади або підвищена агресія. За словами експертки, рекомендується уникати конфліктів і не планувати важливих операцій.

Ретроградний Юпітер (жовтень–лютий) – люди можуть відчути уповільнення в досягненні своїх цілей. Однак після лютого ситуація почне змінюватися на краще, а в березні вже з’являться позитивні зміни в справах.

За словами Ольги Назарук, кармічні вузли змінюють знаки в середині січня (Південний вузол – Діва, Північний вузол – Риби), що буде важливо для тих, у кого ці вузли в натальній карті. Цей період акцентує увагу на духовному розвитку, емпатії та співчутті.

Експертка додала, що Нептун і Сатурн змінюють знак на Овна, що символізує конфлікт між духовним та матеріальним. За її словами, можуть статися природні катастрофи, зокрема повені та землетруси.

Юпітер в Раку (з червня) – підвищується увага до сімейних цінностей, рідного дому та Батьківщини. Як пояснила астролог, можна очікувати сплеск народжуваності.

Уран в Близнюках (з липня) – прискорення розвитку технологій, особливо штучного інтелекту. За її словами, штучний інтелект може стати як благом, так і небезпекою, залежно від того, в які руки він потрапить.

Плутон в Водолії – відбуваються великі трансформації в суспільстві, зокрема через технології. За її словами, це також може призвести до революцій, бунтів і змін у світових структурах влади.

Щодо України, за словами експертки, прогноз передбачає можливість миру в 2025 році, хоча цей мир буде нестабільним. В економічному плані країна переживатиме труднощі, але також є ймовірність, що в Україні буде безпечніше, ніж в інших частинах світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, яких помилок варто уникати у 2025 році.

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