Благоприятные и неблагоприятные дни января: советы астролога для важных начинаний

Январь открывает новые возможности, но чтобы достичь успеха, важно правильно выбирать даты для важных дел. Астролог Татьяна Михайленко поделилась благоприятными и неблагоприятными днями месяца, чтобы ваши начинания были успешными.

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Январь — это время новых начинаний, но чтобы ваши дела действительно процветали, важно выбирать правильные даты для важных событий и решений. Астролог Татьяна Михайленко поделилась информацией о благоприятных и неблагоприятных днях января, которые помогут вам добиться успеха в важных делах.

По словам астролога, благоприятными днями января для важных дел являются: 2, 10, 13, 15, 20, 24, 25, 28, 30, 31 января.

Эти даты являются самыми оптимальными для реализации важных планов и начинаний. Идеально подходят для крупных покупок, значимых событий в жизни, таких как свадьба, переезды, открытие нового бизнеса и другие важные начинания.

Как утверждает эксперт, эти дни обеспечивают поддержку энергии для вашего развития и процветания. В то же время, Татьяна Михайленко объяснила, что ретроградный Марс до 24 февраля может усложнить процесс важных покупок техники, автомобилей и крупных бизнес-операций. Если это возможно, лучше воздержаться от крупных сделок в этот период.

Однако, не все дни января являются благоприятными. По словам астролога, неблагоприятные дни января: 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 22, 23, 27 января.

Эти дни не подходят для важных решений, которые могут существенно повлиять на вашу жизнь, таких как заключение важных сделок или начало новых дел. По словам Татьяны Михайленко, это время для разрыва отношений, увольнений или других изменений, направленных на очищение или разрушение того, что больше не служит вашему развитию. С другой стороны, если вам нужно завершить что-то, что уже потеряло свою актуальность, эти дни подходят для разрыва связей и остановки дел.

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