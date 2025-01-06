Сприятливі та несприятливі дні січня: поради астрологині для важливих починань

Січень відкриває нові можливості, але щоб досягти успіху, важливо правильно обирати дати для важливих справ. Астрологиня Татьяна Михайленко поділилася сприятливими та несприятливими днями місяця, щоб ваші починання були успішними.

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Січень — це час нових починань, але щоб ваші справи справді процвітали, важливо обирати правильні дати для важливих подій і рішень. Астрологиня Татьяна Михайленко поділилася інформацією про сприятливі та несприятливі дні січня, що допоможуть вам досягти успіху в важливих справах.

За словами астрологині, сприятливими днями січня для важливих справ є: 2, 10, 13, 15, 20, 24, 25, 28, 30, 31 січня.

Ці дати є найоптимальнішими для реалізації важливих планів і починань. Ідеально підходять для великих покупок, значущих подій у житті, таких як весілля, переїзди, започаткування нового бізнесу та інші важливі починання.

Як стверджує експертка, ці дні забезпечують підтримку енергії для вашого розвитку та процвітання. Водночас, Татьяна Михайленко пояснила, що ретроградний Марс до 24 лютого може ускладнити процес важливих покупок техніки, автомобілів і великих бізнес-операцій. Якщо це можливе, краще утриматися від великих угод у цей період.

Однак, не всі дні січня є сприятливими. За словами астрологині, несприятливі дні січня: 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 22, 23, 27 січня.

Ці дні не підходять для важливих рішень, які можуть суттєво вплинути на ваше життя, таких як укладення важливих угод або початок нових справ. За словами Татьяни Михайленко, це час для розриву відносин, звільнень або інших змін, спрямованих на очищення чи руйнування того, що більше не служить вашому розвитку. З іншого боку, якщо вам потрібно завершити щось, що вже втратив свою актуальність, ці дні підходять для розриву зв’язків і зупинки справ.

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