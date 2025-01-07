Ретроградный Марс и другие астрологические события: что ждет нас в январе 2025 — прогноз астролога

Астролог Валентина Шлыкова поделилась советами и подсказками для января 2025 года. Она рассказала о важных астрологических событиях и их влиянии на нашу повседневную жизнь, а также дала полезные рекомендации для этого месяца.

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Со 2 декабря 2024 года по 27 февраля 2025 года продолжается ретроградный Марс, что может приносить трудности в начинаниях. В январе также произойдет полнолуние, новолуние и важные астрологические переходы, открывающие новые возможности для настройки на будущее. Астролог Валентина Шлыкова рассказала о важных астрологических событиях и рекомендациях на январь 2025 года. Подсказки помогут настроиться на продуктивный месяц и достичь личных целей.

2.12.24 — 27.02.25: Ретроградный Марс продолжается

Ретроградный Марс продолжает влиять на наши энергетические потоки. По словам астролога, этот период может быть непростым для начинаний, но не стоит сдаваться, если что-то не получилось с первого раза.

"Это время для корректировки и продолжения того, что было начато", — отметила Валентина. Важно быть терпеливыми и не терять мотивацию.

14.01.25: Полнолуние

На 14 января приходится полнолуние, что способствует внутренней настройке. Астролог советует посвятить время комфорту и отдыху, чтобы создать надежную основу для достижения высших целей в будущем.

"Именно сейчас вы имеете возможность пересмотреть свои приоритеты и подготовиться к новым вызовам", — объясняет Валентина.

26.01 — 3.02: Статика Урана

Под влиянием Урана с 26 января по 3 февраля возникает период статичности. Это удачное время для внедрения новейших технологий и использования астрологии в вашей жизни.

"Подключайтесь к новым методам и инструментам, ищите инновационные решения для своих проектов", — рекомендует Валентина.

28.01 — 14.02: Меркурий в Водолее

Меркурий в Водолее с 28 января по 14 февраля подталкивает нас к внимательному наблюдению за общественными трендами.

"Это время для сбора новой информации, но не забывайте фильтровать поток знаний, чтобы не утонуть в лишнем", — советует астролог.

Важно использовать интуицию и анализировать полученную информацию, чтобы она приносила пользу.

29.01.25: Новолуние в Водолее и Китайский новый год

29 января состоится новолуние в Водолее, которое совпадает с Китайским новым годом. Это идеальный момент для ритуала на достаток в новом году.

Эти подсказки, по словам астролога Валентины Шлыковой, помогут вам настроиться на успешный и гармоничный январь, а также получить максимальную пользу от астрологических влияний в этот период.

Напомним, ранее мы писали, о благоприятных и неблагоприятных днях января: советы астролога для важных начинаний.

Кроме этого, Фокус писал, о календаре магнитных бурь на январь 2025 года: самые опасные даты.