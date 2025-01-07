Ретроградний Марс та інші астрологічні події: що чекає нас у січні 2025 - прогноз астролога

Астролог Валентина Шликова поділилася порадами та підказками для січня 2025 року. Вона розповіла про важливі астрологічні події та їхній вплив на наше повсякденне життя, а також дала корисні рекомендації для цього місяця.

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З 2 грудня 2024 року по 27 лютого 2025 року триває ретроградний Марс, що може приносити труднощі в починаннях. У січні також відбудеться повня, новолуння та важливі астрологічні переходи, що відкривають нові можливості для налаштування на майбутнє. Астролог Валентина Шликова розповіла про важливі астрологічні події та рекомендації на січень 2025 року. Підказки допоможуть налаштуватися на продуктивний місяць та досягти особистих цілей.

2.12.24 — 27.02.25: Ретроградний Марс триває

Ретроградний Марс продовжує впливати на наші енергетичні потоки. За словами астролога, цей період може бути непростим для починань, але не варто здаватися, якщо щось не вийшло з першого разу.

"Це час для коригування та продовження того, що було розпочато", — зазначила Валентина. Важливо бути терплячими і не втрачати мотивацію.

14.01.25: Повня

На 14 січня припадає повня, що сприяє внутрішньому налаштуванню. Астролог радить присвятити час комфорту та відпочинку, щоб створити надійну основу для досягнення вищих цілей у майбутньому.

"Саме зараз ви маєте можливість переглянути свої пріоритети і підготуватися до нових викликів", — пояснює Валентина.

26.01 — 3.02: Статика Урана

Під впливом Урана з 26 січня по 3 лютого виникає період статичності. Це вдалий час для впровадження новітніх технологій та використання астрології у вашому житті.

"Підключайтеся до нових методів і інструментів, шукайте інноваційні рішення для своїх проектів", — рекомендує Валентина.

28.01 — 14.02: Меркурій у Водолії

Меркурій у Водолії з 28 січня по 14 лютого підштовхує нас до уважного спостереження за суспільними трендами.

"Це час для збору нової інформації, але не забувайте фільтрувати потік знань, щоб не потонути в зайвому", — радить астролог.

Важливо використовувати інтуїцію та аналізувати отриману інформацію, щоб вона приносила користь.

29.01.25: Новолуння у Водолії та Китайський новий рік

29 січня відбудеться новолуння у Водолії, яке збігається з Китайським новим роком. Це ідеальний момент для ритуалу на достаток у новому році.

Ці підказки, за словами астрологині Валентини Шликової, допоможуть вам налаштуватися на успішний і гармонійний січень, а також отримати максимальну користь від астрологічних впливів у цей період.

Нагадаємо, раніше ми писали, про сприятливі та несприятливі дні січня: поради астрологині для важливих починань.

Крім цього, Фокус писав, про календар магнітних бурь на січень 2025 року: найнебезпечніші дати.