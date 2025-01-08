Январь 2025: каких днях стоит остерегаться — нумерологический разбор

Нумеролог Дарья Тютюнник озвучила наиболее опасные дни января 2025 года. Согласно ее прогнозу, этот месяц обещает быть полным эмоциональных перепадов и напряженных моментов, когда особенно важно сохранять спокойствие и осмотрительность.

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Январь 2025 года обещает быть полным эмоциональных перепадов и напряженных моментов, которые будут влиять на наши отношения, самочувствие и внутренний баланс. Нумеролог Дарья Тютюнник определила наиболее опасные дни месяца, когда особенно важно быть внимательными и осторожными.

13 января

Подготовка к полнолунию может принести чрезмерную эмоциональность. Как отметила нумеролог, время накануне полнолуния будет полно эмоций, благодаря активному участию Марса. Это, с одной стороны, может зарядить нас необходимой энергией, но с другой — спровоцировать взрыв чувств, которые могут быть неожиданными и неуместными.

"Следует быть аккуратнее, ведь от одной искры может вспыхнуть пожар!" — пояснила Дарья Тютюнник.

14 января

Продолжение эмоционального напряжения от предыдущего дня из-за приближения Луны к противостоянию с Плутоном. По словам эксперта, в этот период трудно найти умиротворение, а внутренняя тревожность часто делает нас уязвимыми к напряженным действиям извне.

"Это очень важный момент для сохранения внутреннего спокойствия, ведь мелкие конфликты могут приобретать серьезные масштабы", — отметила нумеролог.

17 января

Как пояснила Дарья Тютюнник, этот день может стать критическим для личных отношений и самочувствия.

"Партнер может выдвигать повышенные требования, или же вы сами можете создавать холодность в отношениях", — отметила эксперт.

Она также добавила, что многое может зависеть от того, сможем ли мы управлять своими стремлениями, или же они приведут к неприятным ситуациям.

20 января

Как объяснила нумеролог, этот день под сильным влиянием Черной Луны.

"Не лучшее время для любых договоренностей, обещания не выполняются, коммуникация срывается и оказывается непродуктивной", — отметила Дарья Тютюнник.

Важно проверять информацию, которую вам передают другие люди, и не доверять вслепую тем, кого вы плохо знаете.

23 января

Как отметила эксперт, в этот день нужно уметь балансировать между собственными желаниями и условиями окружающей среды. Повышенный риск конфликтов на деловой и личной почве создает жгучее стремление отстаивать свою правоту или уйти, хлопнув дверью.

"Держите эмоции под контролем и не поддавайтесь на провокации", — рекомендует Дарья Тютюнник.

28 января

По словам эксперта, Луна в оппозиции с Марсом забирает спокойствие. "Хочется много сделать, на это хватает сил и запала, но часто мы неправильно распоряжаемся своими ресурсами", — пояснила нумеролог.

Это может привести к конфликтам с близкими, если не обращать внимание на эмоциональную составляющую процесса.

30 января

Как отметила Дарья Тютюнник, этот день знаменует собой разворот Урана, приносящий нестабильность.

"Переживания могут быть нестабильными, а душевные волнения и ощущение потери устойчивости сильно ощущаются. Важно не пытаться изменить все кардинально, поскольку потом мы можем пожалеть о резких изменениях", — предупредила нумеролог.

Нумеролог Дарья Тютюнник советует особое внимание уделять эмоциям и взаимодействию с другими людьми в эти дни, чтобы избежать ненужных конфликтов и стрессовых ситуаций.

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