Січень 2025: яких дні варто остерігатися - нумерологічний розбір

Нумеролог Дар'я Тютюнник озвучила найбільш небезпечні дні січня 2025 року. Згідно з її прогнозом, цей місяць обіцяє бути сповненим емоційних перепадів і напружених моментів, коли особливо важливо зберігати спокій і обачність.

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Січень 2025 року обіцяє бути сповненим емоційних перепадів і напружених моментів, які впливатимуть на наші стосунки, самопочуття та внутрішній баланс. Нумеролог Дар'я Тютюнник визначила найбільш небезпечні дні місяця, коли особливо важливо бути уважними та обережними.

13 січня

Підготовка до повного місяця може принести надмірну емоційність. Як зазначила нумеролог, час напередодні повного місяця буде сповнений емоцій, завдяки активній участі Марса. Це, з одного боку, може зарядити нас необхідною енергією, але з іншого — спровокувати вибух почуттів, що можуть бути неочікуваними і недоречними.

"Слід бути акуратнішим, адже від однієї іскри може спалахнути пожежа!" — пояснила Дар'я Тютюнник.

14 січня

Продолження емоційної напруги від попереднього дня через наближення Місяця до протистояння з Плутоном. За словами експертки, у цей період важко знайти умиротворення, а внутрішня тривожність часто робить нас уразливими до напружених дій ззовні.

"Це дуже важливий момент для збереження внутрішнього спокою, адже дрібні конфлікти можуть набувати серйозних масштабів", — зазначила нумеролог.

17 січня

Як пояснила Дар'я Тютюнник, цей день може стати критичним для особистих стосунків та самопочуття.

"Партнер може висувати підвищені вимоги, або ж ви самі можете створювати холодність у відносинах", — зазначила експертка.

Вона також додала, що багато чого може залежати від того, чи зможемо ми керувати своїми прагненнями, або ж вони призведуть до неприємних ситуацій.

20 січня

Як пояснила нумеролог, цей день під сильним впливом Чорного Місяця.

"Не найкращий час для будь-яких домовленостей, обіцянки не виконуються, комунікація зривається й виявляється непродуктивною", — зазначила Дар'я Тютюнник.

Важливо перевіряти інформацію, яку вам передають інші люди, і не довіряти наосліп тим, кого ви погано знаєте.

23 січня

Як зазначила експертка, цього дня потрібно вміти балансувати між власними бажаннями та умовами навколишнього середовища. Підвищений ризик конфліктів на діловому та особистому ґрунті створює пекуче прагнення відстоювати свою правоту або піти, грюкнувши дверима.

"Тримайте емоції під контролем і не піддавайтеся на провокації", — рекомендує Дар'я Тютюнник.

28 січня

За словами експертки, Місяць у опозиції з Марсом забирає спокій. "Хочеться багато зробити, на це вистачає сил і запалу, але часто ми неправильно розпоряджаємось своїми ресурсами", — пояснила нумеролог.

Це може призвести до конфліктів з близькими, якщо не звертати увагу на емоційну складову процесу.

30 січня

Як зазначила Дар'я Тютюнник, цей день знаменує собою розворот Урану, що приносить нестабільність.

"Переживання можуть бути нестабільними, а душевні хвилювання та відчуття втрати стійкості сильно відчуваються. Важливо не намагатися змінити все кардинально, оскільки потім ми можемо пошкодувати про різкі зміни", — попередила нумеролог.

Нумеролог Дар'я Тютюнник радить особливу увагу приділяти емоціям і взаємодії з іншими людьми в ці дні, щоб уникнути непотрібних конфліктів та стресових ситуацій.

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