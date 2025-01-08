Сегодняшний день подходит для важных изменений, однако, по словам эксперта, не стоит планировать свадьбу или закладывать фундамент. Узнайте, какие дела стоит начать именно 8 января, а от чего лучше воздержаться.

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8 января — день, который способствует созданию и укреплению важных жизненных основ. Как пояснила нумеролог Ирина Сальникова, это идеальное время для тех, кто стремится начать новый этап в жизни.

Что сегодня благоприятно делать

Помолвка или предложение руки и сердца. По словам эксперта, 8 января особенно подходит для укрепления отношений, однако свадьбу лучше перенести на другую дату.

Начало новой работы или вступление в должность. Нумеролог Сальникова отметила, что этот день способствует профессиональным сдвигам.

Переговоры, посещение друзей, коммерческие сделки. Как пояснила эксперт, любое взаимодействие сегодня будет иметь положительный результат.

Обращение за медицинской помощью, начало обучения или путешествия. Ирина Сальникова отметила, что такие начинания в этот день принесут стабильность и гармонию.

Начало строительства. По словам нумеролога, сегодняшний день хорош для этого, но фундамент закладывать не стоит.

Что не рекомендуется делать 8 января

Проводить свадьбу. Нумеролог Ирина Сальникова подчеркнула, что день лучше посвятить другим делам, связанным с отношениями.

Закладывать фундамент или проводить земляные работы. Также не рекомендуется сносить старые постройки.

"День установления — это время для решений, которые создают прочный фундамент на будущее, но без радикальных действий", — озвучила прогноз Ирина Сальникова.

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