Стиль жизни
Что не рекомендуется делать 8 января
Елена Копотий-Шматкова
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Сегодняшний день подходит для важных изменений, однако, по словам эксперта, не стоит планировать свадьбу или закладывать фундамент. Узнайте, какие дела стоит начать именно 8 января, а от чего лучше воздержаться.
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8 января — день, который способствует созданию и укреплению важных жизненных основ. Как пояснила нумеролог Ирина Сальникова, это идеальное время для тех, кто стремится начать новый этап в жизни.
Что сегодня благоприятно делать
- Помолвка или предложение руки и сердца. По словам эксперта, 8 января особенно подходит для укрепления отношений, однако свадьбу лучше перенести на другую дату.
- Начало новой работы или вступление в должность. Нумеролог Сальникова отметила, что этот день способствует профессиональным сдвигам.
- Переговоры, посещение друзей, коммерческие сделки. Как пояснила эксперт, любое взаимодействие сегодня будет иметь положительный результат.
- Обращение за медицинской помощью, начало обучения или путешествия. Ирина Сальникова отметила, что такие начинания в этот день принесут стабильность и гармонию.
- Начало строительства. По словам нумеролога, сегодняшний день хорош для этого, но фундамент закладывать не стоит.
Что не рекомендуется делать 8 января
- Проводить свадьбу. Нумеролог Ирина Сальникова подчеркнула, что день лучше посвятить другим делам, связанным с отношениями.
- Закладывать фундамент или проводить земляные работы. Также не рекомендуется сносить старые постройки.
"День установления — это время для решений, которые создают прочный фундамент на будущее, но без радикальных действий", — озвучила прогноз Ирина Сальникова.
Напомним, ранее мы писали гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 января 2025 года.
Кроме этого, Фокус писал, каких днях стоит остерегаться в январе - нумерологический разбор.