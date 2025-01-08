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Що не рекомендується робити 8 січня

сприятливі дні січень, що можна робити 8 січня, нумерологічний прогноз 8 січня
Фото: Getty | Що не рекомендується робити 8 січня

Сьогоднішній день підходить для важливих змін, однак, за словами експертки, не варто планувати весілля чи закладати фундамент. Дізнайтеся, які справи варто почати саме 8 січня, а від чого краще утриматися.

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8 січня – день, який сприяє створенню та зміцненню важливих життєвих основ. Як пояснила нумерологиня Ірина Сальнікова, це ідеальний час для тих, хто прагне розпочати новий етап у житті.

Що сьогодні сприятливо робити

  • Заручини або пропозиція руки та серця. За словами експертки, 8 січня особливо підходить для зміцнення стосунків, проте весілля краще перенести на іншу дату.
  • Початок нової роботи чи вступ на посаду. Нумерологиня Сальнікова зазначила, що цей день сприяє професійним зрушенням.
  • Переговори, відвідування друзів, комерційні угоди. Як пояснила експертка, будь-яка взаємодія сьогодні матиме позитивний результат.
  • Звернення за медичною допомогою, початок навчання чи подорожі. Ірина Сальнікова зазначила, що такі починання у цей день принесуть стабільність і гармонію.
  • Початок будівництва. За словами нумерологині, сьогоднішній день хороший для цього, але фундамент закладати не варто.

Що не рекомендується робити 8 січня

  • Проводити весілля. Нумерологиня Ірина Сальнікова підкреслила, що день краще присвятити іншим справам, пов'язаним зі стосунками.
  • Закладати фундамент чи проводити земляні роботи. Також не рекомендується зносити старі споруди.

"День встановлення – це час для рішень, які створюють міцний фундамент на майбутнє, але без радикальних дій," – озвучила прогноз Ірина Сальнікова.

Нагадаємо, раніше ми писали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 січня 2025 року.

Крім цього, Фокус писав, яких дні варто остерігатися у січні — нумерологічний розбір.