Сьогоднішній день підходить для важливих змін, однак, за словами експертки, не варто планувати весілля чи закладати фундамент. Дізнайтеся, які справи варто почати саме 8 січня, а від чого краще утриматися.

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8 січня – день, який сприяє створенню та зміцненню важливих життєвих основ. Як пояснила нумерологиня Ірина Сальнікова, це ідеальний час для тих, хто прагне розпочати новий етап у житті.

Що сьогодні сприятливо робити

Заручини або пропозиція руки та серця. За словами експертки, 8 січня особливо підходить для зміцнення стосунків, проте весілля краще перенести на іншу дату.

Початок нової роботи чи вступ на посаду. Нумерологиня Сальнікова зазначила, що цей день сприяє професійним зрушенням.

Переговори, відвідування друзів, комерційні угоди. Як пояснила експертка, будь-яка взаємодія сьогодні матиме позитивний результат.

Звернення за медичною допомогою, початок навчання чи подорожі. Ірина Сальнікова зазначила, що такі починання у цей день принесуть стабільність і гармонію.

Початок будівництва. За словами нумерологині, сьогоднішній день хороший для цього, але фундамент закладати не варто.

Що не рекомендується робити 8 січня

Проводити весілля. Нумерологиня Ірина Сальнікова підкреслила, що день краще присвятити іншим справам, пов'язаним зі стосунками.

Закладати фундамент чи проводити земляні роботи. Також не рекомендується зносити старі споруди.

"День встановлення – це час для рішень, які створюють міцний фундамент на майбутнє, але без радикальних дій," – озвучила прогноз Ірина Сальнікова.

Нагадаємо, раніше ми писали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 січня 2025 року.

Крім цього, Фокус писав, яких дні варто остерігатися у січні — нумерологічний розбір.