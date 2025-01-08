Стиль життя
Що не рекомендується робити 8 січня
Олена Копотій-Шматкова
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Сьогоднішній день підходить для важливих змін, однак, за словами експертки, не варто планувати весілля чи закладати фундамент. Дізнайтеся, які справи варто почати саме 8 січня, а від чого краще утриматися.
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8 січня – день, який сприяє створенню та зміцненню важливих життєвих основ. Як пояснила нумерологиня Ірина Сальнікова, це ідеальний час для тих, хто прагне розпочати новий етап у житті.
Що сьогодні сприятливо робити
- Заручини або пропозиція руки та серця. За словами експертки, 8 січня особливо підходить для зміцнення стосунків, проте весілля краще перенести на іншу дату.
- Початок нової роботи чи вступ на посаду. Нумерологиня Сальнікова зазначила, що цей день сприяє професійним зрушенням.
- Переговори, відвідування друзів, комерційні угоди. Як пояснила експертка, будь-яка взаємодія сьогодні матиме позитивний результат.
- Звернення за медичною допомогою, початок навчання чи подорожі. Ірина Сальнікова зазначила, що такі починання у цей день принесуть стабільність і гармонію.
- Початок будівництва. За словами нумерологині, сьогоднішній день хороший для цього, але фундамент закладати не варто.
Що не рекомендується робити 8 січня
- Проводити весілля. Нумерологиня Ірина Сальнікова підкреслила, що день краще присвятити іншим справам, пов'язаним зі стосунками.
- Закладати фундамент чи проводити земляні роботи. Також не рекомендується зносити старі споруди.
"День встановлення – це час для рішень, які створюють міцний фундамент на майбутнє, але без радикальних дій," – озвучила прогноз Ірина Сальнікова.
Нагадаємо, раніше ми писали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 січня 2025 року.
Крім цього, Фокус писав, яких дні варто остерігатися у січні — нумерологічний розбір.