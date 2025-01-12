Восточные страны уже скоро будут отмечать Китайский Новый год, который в 2025 году пройдет под знаком Деревянной Змеи.

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Уже в этом месяце наступит Китайский Новый год — яркий праздник, который в 2025 году пройдет под покровительством Деревянной Змеи. На YouTube-канале "Чорнобривчик" поделились традициями празднования Китайского Нового Года.

Китайский Новый год 2025: когда и как праздновать

Китайский Новый год, или Праздник весны, наступит 29 января 2025 года. Это самое важное и долгожданное событие в китайской культуре, которое отмечают миллионы людей по всему миру. Китайский Новый год празднуется 15 дней и завершается Фестивалем фонарей. В это время запускают тысячи светящихся фонариков, чтобы осветить путь добрым духам.

Год Деревянной Змеи

2025-й будет годом Змеи, пятого знака китайского зодиака. Этот год пройдет под стихией Дерева, что символизирует рост, мудрость и гармонию. Змея в китайской традиции олицетворяет интуицию, проницательность и скрытую силу. Год будет благоприятным для тех, кто умеет обдумывать свои действия, находить нестандартные решения и стремится к развитию.

Традиции праздника

Подготовка дома

Перед Новым годом обязательно проводят генеральную уборку, чтобы избавиться от старой энергии и освободить место для нового счастья. Дома украшают красными лентами, фонариками и символами удачи.

Встреча Нового года с семьей

Ключевая традиция – это семейный ужин в канун Нового года, который называют "новогодний ужин воссоединения". Родственники собираются за одним столом, чтобы вместе встретить праздник.

Красные конверты

Одна из самых узнаваемых традиций – это раздача красных конвертов (хунбао) с деньгами. Их дарят детям и молодым людям как символ удачи и благополучия.

Новогодние танцы и фестивали

В дни празднования проходят шумные шествия с танцами львов и драконов, запуском фейерверков и ярмарками. Эти действия должны отпугнуть злых духов и принести удачу в наступающем году.

Запреты и приметы

Считается, что в первые дни Нового года нельзя ссориться, говорить плохие слова, а также заниматься уборкой – чтобы не "вымести" удачу из дома.

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