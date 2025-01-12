Східні країни вже незабаром відзначатимуть Китайський Новий рік, який у 2025 році пройде під знаком Дерев'яної Змії.

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Уже цього місяця настане Китайський Новий рік — яскраве свято, яке 2025 року пройде під заступництвом Дерев'яної Змії. На YouTube-каналі "Чорнобривчик" поділилися традиціями святкування Китайського Нового Року.

Китайський Новий рік 2025: коли і як святкувати

Китайський Новий рік, або Свято весни, настане 29 січня 2025 року. Це найважливіша і довгоочікувана подія в китайській культурі, яку відзначають мільйони людей по всьому світу. Китайський Новий рік святкується 15 днів і завершується Фестивалем ліхтарів. У цей час запускають тисячі ліхтариків, що світяться, щоб освітити шлях добрим духам.

Рік Дерев'яної Змії

2025-й буде роком Змії, п'ятого знака китайського зодіаку. Цей рік пройде під стихією Дерева, що символізує зростання, мудрість і гармонію. Змія в китайській традиції уособлює інтуїцію, проникливість і приховану силу. Рік буде сприятливим для тих, хто вміє обмірковувати свої дії, знаходити нестандартні рішення і прагне до розвитку.

Традиції свята

Підготовка будинку

Перед Новим роком обов'язково проводять генеральне прибирання, щоб позбутися старої енергії та звільнити місце для нового щастя. Будинки прикрашають червоними стрічками, ліхтариками та символами удачі.

Зустріч Нового року з родиною

Ключова традиція — це сімейна вечеря напередодні Нового року, яку називають "новорічна вечеря возз'єднання". Родичі збираються за одним столом, щоб разом зустріти свято.

Червоні конверти

Одна з найбільш упізнаваних традицій — це роздача червоних конвертів (хунбао) з грошима. Їх дарують дітям і молодим людям як символ удачі та благополуччя.

Новорічні танці та фестивалі

У дні святкування проходять галасливі ходи з танцями левів і драконів, запуском феєрверків і ярмарками. Ці дії мають відлякати злих духів і принести удачу в прийдешньому році.

Заборони та прикмети

Вважається, що в перші дні Нового року не можна сваритися, говорити погані слова, а також займатися прибиранням — щоб не "вимести" удачу з дому.

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