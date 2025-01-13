Гороскоп недели: что стоит знать с 13 по 19 января

На этой неделе, с 13 по 19 января 2025 года, звезды предлагают нам время для самонаблюдения, планирования и очищения внутреннего и внешнего пространства. Самыми благоприятными днями станут среда и воскресенье, а в периоды напряженной энергетики лучше избегать важных начинаний.

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Начало новой недели — это время для наблюдений, самоанализа и подготовки к важным изменениям. Звезды напоминают: придерживайтесь гармонии, избегайте спешки и уделите время завершению старых дел. Самыми благоприятными днями на этой неделе станут 15 и 19 января. Специально для Фокуса астролог Ания Анима озвучила астропрогноз на неделю с 13 по 19 января 2025 года.

13 января, понедельник — астрологический прогноз

По словам астролога Ании Анимы, понедельник, 13 января, имеет напряженную и резкую энергетику. До 13:56 продолжается Вишти Карана, что делает это время неблагоприятным для важных начинаний. Также это день Полнолуния в знаке Близнецов, что способствует легкому, дружескому общению.

Как пояснила эксперт, в этот день рекомендуется наблюдать за своими мыслями, настроениями и желаниями, не спешите принимать их как неизменные. Она отметила, что стоит зафиксировать свои мысли и убеждения, чтобы понять, что из этого можно изменить или адаптировать.

Астролог добавила, что до 13:56 не рекомендуется начинать важные дела или принимать решения, которые повлияют на долгосрочную перспективу.

14 января, вторник — астрологический прогноз

Вторник, 14 января, по словам Ании Анимы, это день благоприятен для начала оздоровительных практик, поста, путешествий или ремонта транспортных средств. Солнце переходит в знак Козерога (Сурья Санкранти), что символизирует начало нового периода энергии, ориентированной на дисциплину, организованность и практичность. Однако день перехода Солнца считается неблагоприятным для новых начинаний.

15 января, среда- астрологический прогноз

Уже в среду, 15 января, по словам эксперта, прогнозируется, легкая, благоприятная энергетика, хороший день для решения различных дел. Луна в сочетании с Марсом может вызвать раздражительность и повышенную эмоциональность. Она добавила, что оставайтесь внимательными к своим реакциям, чтобы избежать конфликтов. Сохраняйте позитивный настрой и фокусируйтесь на конструктивных действиях.

16 января, четверг — астрологический прогноз

В четверг, 16 января, прогнозируется резкая, несколько напряженная энергетика дня. Астролог объяснила, что в этот день особенно важно учесть, что период Вишти Карана начинается в 12:09 и длится до конца дня. Это неблагоприятное время для важных начинаний. Сосредоточьтесь на делах, которые требуют смелости и выхода за пределы привычного. Избегайте новых путешествий и значительных покупок.

17 января, пятница — астрологический прогноз

Пятница, 17 января — день с трансформационной энергетикой, побуждающий к очищению как внутреннего, так и внешнего пространства. "Пустые руки" в этот день благоприятны для завершения дел, наведения порядка в доме и избавления от лишнего.

По словам эксперта, 17 января рекомендуется провести уборку, пересмотреть вещи, избавиться от старого или ненужного, сосредоточиться на самоанализе и подготовке к новым этапам.

18 января, суббота- астрологический прогноз

В субботу, 18 января, напряженная энергетика дня. Это время, когда лучше воздержаться от активной деятельности и важных решений. Астролог объяснила, что в этот день благоприятно заниматься природой: подрезка деревьев или уход за садом. Проведите время на свежем воздухе, расслабьтесь и воздержитесь от конфликтов.

19 января, воскресенье- астрологический прогноз

Уже в воскресенье, 19 января прогнозируется гармоничный и благоприятный день. Луна в сочетании с Кету способствует философским размышлениям, духовным практикам и поиску внутреннего равновесия. Используйте этот день для планирования, самопознания и настройки на позитивный лад.

"На этой неделе наиболее благоприятные дни для активной деятельности — 15 и 19 января. В периоды припон — Вишти Карана (13 января до 13:56 и 16 января с 12:09 до конца дня) лучше избегать важных начинаний. Используйте эти дни для наблюдения за собой, очищения и подготовки к будущему", — резюмировала Ания Анима.

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