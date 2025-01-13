Гороскоп тижня: що варто знати з 13 до 19 січня

Цього тижня, з 13 до 19 січня 2025 року, зірки пропонують нам час для самоспостереження, планування та очищення внутрішнього й зовнішнього простору. Найсприятливішими днями стануть середа й неділя, а в періоди напруженої енергетики краще уникати важливих починань.

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Початок нового тижня — це час для спостережень, самоаналізу та підготовки до важливих змін. Зірки нагадують: дотримуйтеся гармонії, уникайте поспіху та приділіть час завершенню старих справ. Найсприятливішими днями цього тижня стануть 15 і 19 січня. Спеціально для Фокусу астрологиня Анія Аніма озвучила астропрогноз на тиждень від 13 до 19 січня 2025 року.

13 січня, понеділок — астрологічний прогноз

За словами астрологині Анії Аніми, понеділок, 13 січня, має напружену та різку енергетику. До 13:56 триває Вішті Карана, що робить цей час несприятливим для важливих починань. Також це день Повні в знаку Близнюків, що сприяє легкому, дружньому спілкуванню.

Як пояснила експертка, у цей день рекомендується спостерігати за своїми думками, настроями та бажаннями, не поспішайте приймати їх як незмінні. Вона наголосила, що варто зафіксувати свої думки та переконання, щоб зрозуміти, що з цього можна змінити чи адаптувати.

Астрологиня додала, що до 13:56 не рекомендується починати важливі справи чи приймати рішення, які вплинуть на довгострокову перспективу.

14 січня, вівторок — астрологічний прогноз

Вівторок, 14 січня, за словами Анії Аніми, це день сприятливий для початку оздоровчих практик, посту, подорожей чи ремонту транспортних засобів. Сонце переходить у знак Козерога (Сурья Санкранті), що символізує початок нового періоду енергії, орієнтованої на дисципліну, організованість і практичність. Проте день переходу Сонця вважається несприятливим для нових починань.

15 січня, середа— астрологічний прогноз

Вже у середу, 15 січня, за словами експертки, прогнозується, легка, сприятлива енергетика, хороший день для вирішення різних справ. Місяць у поєднанні з Марсом може викликати дратівливість і підвищену емоційність. Вона додала, що залишайтеся уважними до своїх реакцій, щоб уникнути конфліктів. Зберігайте позитивний настрій і фокусуйтесь на конструктивних діях.

16 січня, четвер — астрологічний прогноз

У четвер, 16 січня, прогнозується різка, дещо напружена енергетика дня. Астрологиня пояснила, що у цей день особливо важливо врахувати, що період Вішті Карана починається о 12:09 і триває до кінця дня. Це несприятливий час для важливих починань. Зосередьтеся на справах, які потребують сміливості та виходу за межі звичного. Уникайте нових подорожей і значних покупок.

17 січня, п’ятниця — астрологічний прогноз

П'ятниця, 17 січня — день із трансформаційною енергетикою, що спонукає до очищення як внутрішнього, так і зовнішнього простору. "Порожні руки" цього дня сприятливі для завершення справ, наведення порядку вдома та позбавлення зайвого.

За словами експертки, 17 січня рекомендується провести прибирання, переглянути речі, позбутися старого чи непотрібного, зосередитися на самоаналізі та підготовці до нових етапів.

18 січня, субота— астрологічний прогноз

У суботу, 18 січня, напружена енергетика дня. Це час, коли краще утриматися від активної діяльності та важливих рішень. Астрологиня пояснила, що цього дня сприятливо займатися природою: підрізка дерев чи догляд за садом. Проведіть час на свіжому повітрі, розслабтесь і утримайтесь від конфліктів.

19 січня, неділя— астрологічний прогноз

Вже у неділю, 19 січня прогнозується гармонійний і сприятливий день. Місяць у поєднанні з Кету сприяє філософським роздумам, духовним практикам та пошуку внутрішньої рівноваги. Використайте цей день для планування, самопізнання та налаштування на позитивний лад.

"На цьому тижні найбільш сприятливі дні для активної діяльності – 15 і 19 січня. У періоди припон — Вішті Карана (13 січня до 13:56 та 16 січня з 12:09 до кінця дня) краще уникати важливих починань. Використовуйте ці дні для спостереження за собою, очищення та підготовки до майбутнього", — резюмувала Анія Аніма.

Нагадаємо, раніше ми писали, про китайський Новий рік 2025: коли і як святкувати.

Крім цього, Фокус писав фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 13 по 19 січня 2025 року.