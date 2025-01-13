Гадание на Старый Новый год 2025: Таро-прогноз для всех знаков с посланием от Ангелов

Старый Новый год 2025, по традиции — время тайн и магии. А еще — тонкой грани между материальным и духовным. Разбираемся, кому и какие советы дают духовные помощники в период волшебства.

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Сегодня наступает Старый Новый год 2025 и, как бы мы ни относились к серьезности этого праздника, а некая магия его окружает и калядовать принято именно на него. А еще, есть мнение, что в этот день очень сильны силы недоступные глазу и, как никогда активны наши ангельские помощники. Спрашиваем их советов у карт Таро в этот магический день.

Таро-прогноз для всех знаков с посланием от Ангелов в Старый Новый год 2025

Овен

Огненному знаку небесные помощники советуют "сменить картинку". Вам пойдет на пользу смена работы, отпуск или переезд. Другими ловами, все, что связано с движением вперед и передвижением.

Телец

Тельцам ангельские существа напоминают соблюдать свои границы. Вы бываете мягкими и не всегда вовремя способны остановить "нарушителя". Это станет вашей важной задачей в наступившем или пока еще наступающем году.

Близнецы

Близнецам пришло время развивать чувственную сферу. Именно сфера эмоций станет важным аспектом для представителей знака.

Рак

Ракам пришло время пережить чувство победы и триумфа. Нацчитесь радоваться своим победам: их грядет немало в 2025 году Змеи.

Лев

Львам пришло время полагаться на удачу и настраиваться на перемены. Характер этих перемен будет зависеть от множества факторов, но изменения в вашей жизни в этом году — просто неизбежны.

Дева

Дева Ангелы передают целый Туз Пентаклей: конечно же, вы как всегда будете максимально озабочены материальной сферой и вопросами социального статуса. Если не своего личного, его ролью в развитии мира. А еще, вам может упасть на голову выигрыш в лотерею или большое наследство.

Весы

Весам Ангела передают совет быть легкими и воздушными (хотя они обычно и так именно такие). Вам ждут новые начинания в 2025 году Змеи, возможны новые романтические знакомства, которые принесут "бабочек в животе".

Скорпион

Скорпионам рекомендуют гореть своим делом или блистать в обществе, как никогда. Одним словом, вам нужно наполняться и транслировать энергию вовне. Год будет важным. Возможно вы начнете новый важный цикл жизни именно в 2025 году.

Стрелец

Стрельцам аркан Звезда прогнозирует исполнение желаний и обещает защиту от Высших Сил. Вы сможете положиться на случай и получить невидимую, но ощутимую поддержку.

Козерог

Козерогам предлагают научиться немного проще относиться к материальному. В любом случае, вам предстоит этому научиться в наступившем 2025 году.

Водолей

Водолеям предлагают заняться эзотерическими и духовными практиками. А в общем и целом — залечь на дно.

Рыбы

Рыбам обещают год-праздник. Вам предстоит много выступлений, корпоративов, праздников. Переключитесь на волну легкости — это то, что вам нужно в 2025 году Змеи.

Ранее Фокус писал Таро-прогноз на финансы в 2025 году Змеи.