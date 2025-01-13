Ворожіння на Старий Новий рік 2025: Таро-прогноз для всіх знаків із посланням від Ангелів

Старий Новий рік 2025, за традицією — час таємниць і магії. А ще — тонкої межі між матеріальним і духовним. Розбираємося, кому і які поради дають духовні помічники в період чарівництва.

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Сьогодні настає Старий Новий рік 2025 і, як би ми не ставилися до серйозності цього свята, а якась магія його оточує, і калядувати прийнято саме на нього. А ще, є думка, що в цей день дуже сильні сили недоступні оку і, як ніколи активні наші ангельські помічники. Запитуємо їхніх порад у карт Таро в цей магічний день.

Таро-прогноз для всіх знаків з посланням від Ангелів у Старий Новий рік 2025

Овен

Вогняному знаку небесні помічники радять "змінити картинку". Вам піде на користь зміна роботи, відпустка або переїзд. Іншими словами, все, що пов'язано з рухом уперед і пересуванням.

Телець

Тельцям ангельські істоти нагадують дотримуватися своїх кордонів. Ви буваєте м'якими і не завжди вчасно здатні зупинити "порушника". Це стане вашим важливим завданням у році, що настав або поки що наступаючому.

Близнюки

Близнюкам настав час розвивати чуттєву сферу. Саме сфера емоцій стане важливим аспектом для представників знаку.

Рак

Ракам настав час пережити почуття перемоги і тріумфу. Вчіться радіти своїм перемогам: їх настане чимало у 2025 році Змії.

Лев

Левам настав час покладатися на удачу і налаштовуватися на зміни. Характер цих змін залежатиме від безлічі факторів, але зміни у вашому житті цього року — просто неминучі.

Діва

Діва Ангели передають цілий Туз Пентаклей: звісно ж, ви, як завжди, будете максимально стурбовані матеріальною сферою і питаннями соціального статусу. Якщо не свого особистого, його роллю в розвитку світу. А ще, вам може впасти на голову виграш у лотерею або великий спадок.

Ваги

Терезам Ангела передають пораду бути легкими і повітряними (хоча вони зазвичай і так саме такі). На вас чекають нові починання у 2025 році Змії, можливі нові романтичні знайомства, які принесуть "метеликів у животі".

Скорпіон

Скорпіонам рекомендують горіти своєю справою або блищати в суспільстві, як ніколи. Одним словом, вам потрібно наповнюватися і транслювати енергію назовні. Рік буде важливим. Можливо, ви почнете новий важливий цикл життя саме 2025 року.

Стрілець

Стрільцям аркан Зірка прогнозує виконання бажань і обіцяє захист від Вищих Сил. Ви зможете покластися на випадок і отримати невидиму, але відчутну підтримку.

Козеріг

Козерогам пропонують навчитися трохи простіше ставитися до матеріального. У будь-якому разі, вам доведеться цього навчитися 2025 року, що настав.

Водолій

Водоліям пропонують зайнятися езотеричними і духовними практиками. А загалом — залягти на дно.

Риби

Рибам обіцяють рік-свято. На вас чекає багато виступів, корпоративів, свят. Перейдіть на хвилю легкості — це те, що вам потрібно у 2025 році Змії.

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