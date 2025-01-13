Полнолуние в Раке 14 января 2025 года: как справиться с эмоциями и достичь целей

14 января 2025 года в 00:26 по киевскому времени нас ждет эмоциональное Полнолуние в знаке Рака. Астролог Валентина Шлыкова объяснила, как влияние Луны, ретроградного Марса и Нептуна может повлиять на наше эмоциональное состояние и какие практики помогут направить эту энергию на пользу.

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Полнолуние в Раке 14 января 2025 года станет настоящим вызовом для эмоциональной стабильности. Астролог Валентина Шлыкова объяснила, как можно использовать мощную энергию этого дня для решения важных вопросов и реализации желаний.

Астролог Валентина Шлыкова рассказала, что 14 января 2025 года в 00:26 по киевскому времени наступит Полнолуние в знаке Рака. Это время обещает быть чрезвычайно эмоциональным, ведь кроме влияния самого Полнолуния, добавляется энергия знака Рак, а также ретроградного Марса. Это может вызвать всплески эмоций и неожиданные конфликты.

Эмоциональный шторм

Чтобы не превратиться в "истеричную бесячку", астролог советует:

Фокусируйтесь на собственных эмоциях. Старайтесь контролировать себя, предоставьте себе больше времени для отдыха.

Создайте комфорт вокруг. Измените заставку на телефоне, постельное белье или даже локацию, чтобы изменить атмосферу.

Заботьтесь о себе. Пейте больше воды и приготовьте блюдо, напоминающее о детстве — это поможет обрести душевный покой.

Энергия Пространства: время для решений и инсайтов

Полнолуние, по словам астролога, это момент пиковой энергии, который можно использовать для важных изменений:

Пространство сейчас особенно "говорящее", поэтому обращайте внимание на знаки и интуитивные подсказки.

Это идеальное время для материализации желаний, переработки опыта и планирования будущего.

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