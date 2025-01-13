Повня у Раку 14 січня 2025 року: як впоратися з емоціями та досягти цілей

14 січня 2025 року о 00:26 за київським часом на нас чекає емоційне Повня у знаку Рака. Астролог Валентина Шликова пояснила, як вплив Місяця, ретроградного Марса та Нептуна може вплинути на наш емоційний стан і які практики допоможуть спрямувати цю енергію на користь.

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Повня у Раку 14 січня 2025 року стане справжнім викликом для емоційної стабільності. Астрологиня Валентина Шликова пояснила, як можна використати потужну енергію цього дня для вирішення важливих питань і реалізації бажань.

Астрологиня Валентина Шликова розповіла, що 14 січня 2025 року о 00:26 за київським часом настане Повня у знаку Рака. Цей час обіцяє бути надзвичайно емоційним, адже крім впливу самого Повного Місяця, додається енергія знаку Рак, а також ретроградного Марса. Це може спричинити сплески емоцій і несподівані конфлікти.

Емоційний шторм

Щоб не перетворитися на "істеричну бісячку", астролог радить:

Фокусуйтесь на власних емоціях. Намагайтеся контролювати себе, надайте собі більше часу для відпочинку.

Створіть комфорт навколо. Змініть заставку на телефоні, постільну білизну чи навіть локацію, щоб змінити атмосферу.

Дбайте про себе. Пийте більше води та приготуйте страву, що нагадує про дитинство — це допоможе знайти душевний спокій.

Енергія Простору: час для рішень та інсайтів

Повня, за словами астрологині, це момент пікової енергії, який можна використати для важливих змін:

Простір зараз особливо "говорливий", тому звертайте увагу на знаки та інтуїтивні підказки.

Це ідеальний час для матеріалізації бажань, переробки досвіду та планування майбутнього.

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