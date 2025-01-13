Повня у Раку 14 січня 2025 року: як впоратися з емоціями та досягти цілей
14 січня 2025 року о 00:26 за київським часом на нас чекає емоційне Повня у знаку Рака. Астролог Валентина Шликова пояснила, як вплив Місяця, ретроградного Марса та Нептуна може вплинути на наш емоційний стан і які практики допоможуть спрямувати цю енергію на користь.
Повня у Раку 14 січня 2025 року стане справжнім викликом для емоційної стабільності. Астрологиня Валентина Шликова пояснила, як можна використати потужну енергію цього дня для вирішення важливих питань і реалізації бажань.
Астрологиня Валентина Шликова розповіла, що 14 січня 2025 року о 00:26 за київським часом настане Повня у знаку Рака. Цей час обіцяє бути надзвичайно емоційним, адже крім впливу самого Повного Місяця, додається енергія знаку Рак, а також ретроградного Марса. Це може спричинити сплески емоцій і несподівані конфлікти.
Емоційний шторм
Щоб не перетворитися на "істеричну бісячку", астролог радить:
- Фокусуйтесь на власних емоціях. Намагайтеся контролювати себе, надайте собі більше часу для відпочинку.
- Створіть комфорт навколо. Змініть заставку на телефоні, постільну білизну чи навіть локацію, щоб змінити атмосферу.
- Дбайте про себе. Пийте більше води та приготуйте страву, що нагадує про дитинство — це допоможе знайти душевний спокій.
Енергія Простору: час для рішень та інсайтів
Повня, за словами астрологині, це момент пікової енергії, який можна використати для важливих змін:
- Простір зараз особливо "говорливий", тому звертайте увагу на знаки та інтуїтивні підказки.
- Це ідеальний час для матеріалізації бажань, переробки досвіду та планування майбутнього.
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