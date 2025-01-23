Китайский Новый год 2025: когда будет и что нельзя делать

Восточные страны уже наследующей неделе будут отмечать Китайский Новый год, который в 2025 году пройдет под знаком Деревянной Змеи.

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Уже в этом месяце наступит Китайский Новый год — яркий праздник, который в 2025 году пройдет под покровительством Деревянной Змеи. На YouTube-канале "Чорнобривчик" поделились традициями и запретами празднования Китайского Нового Года.

Китайский Новый год 2025: когда и как праздновать

Китайский Новый год, или Праздник весны, наступит 29 января 2025 года. Это самое важное и долгожданное событие в китайской культуре, которое отмечают миллионы людей по всему миру. Китайский Новый год празднуется 15 дней и завершается Фестивалем фонарей. В это время запускают тысячи светящихся фонариков, чтобы осветить путь добрым духам.

Год Деревянной Змеи

2025-й будет годом Змеи, пятого знака китайского зодиака. Этот год пройдет под стихией Дерева, что символизирует рост, мудрость и гармонию. Змея в китайской традиции олицетворяет интуицию, проницательность и скрытую силу. Год будет благоприятным для тех, кто умеет обдумывать свои действия, находить нестандартные решения и стремится к развитию.

Традиции и запреты праздника

На китайский Новый год, или Праздник весны, традиционно украшают дома красными фонарями и парными пожеланиями счастья, богатства и удачи, а также запускают фейерверки, чтобы отогнать злых духов. Семьи собираются за праздничным столом, а младшие получают красные конверты с деньгами как символ благополучия. Одной из главных традиций является драконовый танец, который приносит процветание в наступающем году.

В этот период нельзя убирать или подметать, чтобы случайно не "вымести" удачу, а также не стоит ругаться, использовать острые предметы или давать взаймы – это может привлечь неудачи.

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