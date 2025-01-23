Китайський Новий рік 2025: коли буде і що не можна робити

Східні країни вже наступного тижня відзначатимуть Китайський Новий рік, який у 2025 році пройде під знаком Дерев'яної Змії.

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Уже цього місяця настане Китайський Новий рік — яскраве свято, яке 2025 року пройде під заступництвом Дерев'яної Змії. На YouTube-каналі "Чорнобривчик" поділилися традиціями та заборонами святкування Китайського Нового Року.

Китайський Новий рік 2025: коли і як святкувати

Китайський Новий рік, або Свято весни, настане 29 січня 2025 року. Це найважливіша і довгоочікувана подія в китайській культурі, яку відзначають мільйони людей по всьому світу. Китайський Новий рік святкується 15 днів і завершується Фестивалем ліхтарів. У цей час запускають тисячі ліхтариків, що світяться, щоб освітити шлях добрим духам.

Рік Дерев'яної Змії

2025-й буде роком Змії, п'ятого знака китайського зодіаку. Цей рік пройде під стихією Дерева, що символізує зростання, мудрість і гармонію. Змія в китайській традиції уособлює інтуїцію, проникливість і приховану силу. Рік буде сприятливим для тих, хто вміє обмірковувати свої дії, знаходити нестандартні рішення і прагне до розвитку.

Традиції та заборони свята

На китайський Новий рік, або Свято весни, традиційно прикрашають будинки червоними ліхтарями і парними побажаннями щастя, багатства й удачі, а також запускають феєрверки, щоб відігнати злих духів. Сім'ї збираються за святковим столом, а молодші отримують червоні конверти з грошима як символ благополуччя. Однією з головних традицій є драконовий танець, який приносить процвітання в прийдешньому році.

У цей період не можна прибирати або підмітати, щоб випадково не "вимести" удачу, а також не варто сваритися, використовувати гострі предмети або позичати — це може привернути невдачі.

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