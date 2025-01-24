Нумерологический портрет Трампа: что говорит матрица судьбы о новом президенте США

Нумеролог Ирина Сальникова провела анализ личности Дональда Трампа, нового президента США, используя методы нумерологии. Она отметила, что Трамп является одной из самых обсуждаемых фигур современности, и важно понять его влияние на мир.

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Дональд Трамп — одна из самых обсуждаемых фигур современной политики. Нумеролог Ирина Сальникова провела анализ его личности и судьбы, чтобы понять, какие методы влияния он использует и как это может сказаться на мире.

По словам Сальниковой, Трамп имеет значительный запас энергии и здоровья, что позволит ему осуществить большие изменения. Его память и характер свидетельствуют о яркой личности с пробивным характером, способной видеть причинно-следственные связи.

"Если будем смотреть на его силы, об этом говорит здоровье, энергия, здесь идет переход на энергию, поэтому я могу сказать, что 100% ему хватит сил для того, чтобы сделать огромные изменения", — пояснила нумеролог.

Число судьбы Трампа — 4, что указывает на системность и склонность к четкости и конкретности. Он является человеком-инструкцией, с которым нельзя общаться поверхностно. Это делает его сильным политиком и бизнесменом.

"Хочу сказать, Дональд человек по числу судьбы 4, который говорит о системности, о том, что это человек-инструкция. Ему нужно все четко, понятно, и по сути, с ним нельзя разговаривать просто так", — добавила эксперт.

Анализируя его быт и темперамент, Сальникова отметила, что Трамп стремится к значительному обогащению и будет делать все возможное для этого. Вспомогательные числа 29 и 11 свидетельствуют о наличии людей, которые предоставляют ему советы и информацию для принятия решений.

"Но почему, например, у него деньги? Если мы смотрим быт плюс темперамент, и мы увидим, что это вопрос, который отвечает за деньги, его интересуют очень большие деньги, и поэтому этот человек будет думать все, для того, чтобы обогатиться самостоятельно. Важный еще момент, на который хочу обратить внимание. То, что во вспомогательных числах у него 29 и 11. Я уверена в том, что за ним стоят еще люди, которые ему надиктовывают или подсказывают информацию, как действовать. Потому что в такой вибрации человек не может действовать один", — пояснила нумеролог.

Матрица судьбы Трампа показывает, что он является человеком-системой и стремится к справедливости, хотя ее понимание может отличаться от общепринятого. В финансовой сфере он не страдает от синдрома самозванца, что способствует его обогащению.

"Матрица судьбы рассказывает, что это человек-система, и это для него абсолютно нормальная тема, плюс человек-справедливости. Но опять будем смотреть, какая справедливость в его картинке мира. Человек, который в деньгах на пятерке, а это говорит о том, что если здесь есть такой синдром самозванца, то денег здесь не будет. Но, как мы знаем, он очень большой, такой наглый человек, который пробивает, и поэтому неудивительно, что он обогащается и будет обогащаться дальше. Если смотреть на его период, а я напомню, что ему уже на сегодняшний день 78 лет, он сейчас проживает в 77 энергии, это говорит о его достижениях, поэтому неудивительно, что именно этот человек стал президентом. Но идет переход на 6 аркан и это период, который говорит о том, что ему нужно делать все по душе", — резюмировала Ирина Сальникова.

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