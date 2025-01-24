Нумерологічний портрет Трампа: що говорить матриця долі про нового президента США

Нумеролог Ірина Сальнікова провела аналіз особистості Дональда Трампа, нового президента США, використовуючи методи нумерології. Вона зазначила, що Трамп є однією з найбільш обговорюваних постатей сьогодення, і важливо зрозуміти його вплив на світ.

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Дональд Трамп – одна з найобговорюваніших постатей сучасної політики. Нумерологиня Ірина Сальнікова провела аналіз його особистості та долі, щоб зрозуміти, які методи впливу він використовує та як це може позначитися на світі.

За словами Сальнікової, Трамп має значний запас енергії та здоров'я, що дозволить йому здійснити великі зміни. Його пам'ять і характер свідчать про яскраву особистість із пробивним характером, здатну бачити причинно-наслідкові зв'язки.

"Якщо будемо дивитися на його сили, про це говорить здоров'я, енергія, тут йде перехід на енергію, тому я можу сказати, що 100% йому вистачить сил для того, щоб зробити величезні зміни", — пояснила нумерологиня.

Число долі Трампа — 4, що вказує на системність та схильність до чіткості й конкретності. Він є людиною-інструкцією, з якою не можна спілкуватися поверхнево. Це робить його сильним політиком і бізнесменом.

"Хочу сказати, Дональд людина по числу долі 4, яка говорить про системність, про те, що це людина-інструкція. Йому потрібно все чітко, зрозуміло, і по суті, з ним не можна розмовляти просто так", — додала експертка.

Аналізуючи його побут і темперамент, Сальнікова зазначила, що Трамп прагне до значного збагачення і буде робити все можливе для цього. Допоміжні числа 29 і 11 свідчать про наявність людей, які надають йому поради та інформацію для прийняття рішень.

"Але чому, наприклад, в нього гроші? Якщо ми дивимося побут плюс темперамент, і ми побачимо, що це питання, яке відповідає за гроші, його цікавлять дуже великі гроші, і тому ця людина буде думати все, задля того, щоб збагатитись самостійно. Важливий ще момент, на який хочу звернути увагу. Те, що в допоміжних числах у нього 29 і 11. Я впевнена в тому, що за ним стоять іще люди, які йому надиктовують або підказують інформацію, як діяти. Тому що в такій вібрації людина не може діяти один", — пояснила нумерологиня.

Матриця долі Трампа показує, що він є людиною-системою та прагне справедливості, хоча її розуміння може відрізнятися від загальноприйнятого. У фінансовій сфері він не страждає від синдрому самозванця, що сприяє його збагаченню.

"Матриця долі розповідає, що це людина-система, і це для нього абсолютно нормальна тема, плюс людина-справедливості. Але знову будемо дивитися, яка справедливість в його картинці світу. Людина, яка в грошах на п'ятірці, а це говорить про те, що якщо тут є такий синдром самозванця, то грошей тут не буде. Але, як ми знаємо, він дуже великий, такий нагла людина, яка пробиває, і тому не дивно, що він збагачується і буде збагачуватись далі. Якщо дивитися на його період, а я нагадаю, що йому уже на сьогоднішній день 78 років, він зараз проживає в 77 енергії, це говорить про його досягнення, тому не дивно, що саме ця людина стала президентом. Але йде перехід на 6 аркан і це період, який говорить про те, що йому потрібно робити все по душі", — резюмувала Ірина Сальнікова.

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