25 января 2025 года: Григория Богослова - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя стричь волосы и обижаться по пустякам. Обильный снегопад в этот день — к ранней весне.

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Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память святителя Григория Богослова. Григорий Богослов — архиепископ и учитель, который посвятил свою жизнь христианству и его распространению. Святитель Григорий считается Вселенским святителем наряду с Иоанном Златоустом и Василием Великим, входит в число Великих каппадокийцев.

Что нельзя делать 25 января:

стричь ногти и волосы;

обижаться по пустякам;

выходить из дома после заката;

мыть зеркало;

гадать на картах.

Народные приметы и поверья:

обильный снегопад — к ранней весне;

какая сегодня погода до обеда, такова будет и первая половина следующей зимы;

если сегодня идет снег, то следующая зима будет поздней;

пение синицы — к похолоданию.

День ангела празднуют:

Григорий, Филипп, Александр, Владимир, Феликс, Виталий, Дмитрий.

Родились сегодня:

1978 год — Владимир Зеленский, 6-й Президент Украины;

1985 год — Тина Кароль (Татьяна Либерман), украинская певица, актриса, телеведущая.

Также в этот день:

1908 год — в Баку поставлена опера Узеира Гаджибекова "Лейли и Меджнун" — первая опера исламского мира;

1914 год — открыт астероид (780) Армения;

1915 год — изобретатель Александр Белл провел первый трансамериканский сеанс телефонной связи (Нью-Йорк — Сан-Франциско);

1919 год — В Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире "Пенсильвания" (на 2200 номеров).

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