Ракам - любовь и деньги, Близнецам - путешествия: Таро-предсказание на Китайский Новый год 2025

Уже завтра, 29 января 2025 года, Новый год Змеи полностью вступает в свои права, а именно — наступает Китайский Новый год.

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Именно с этого дня начинают действовать правила года мудрой рептилии и к слову, именно его следует встречать в определенных цветах одежды. Хотя, мы давно привыкли все немного перекручивать. Словом, это время не менее мистическое, ведь Китайский Новый год всегда совпадает еще и с новой Луной — периодом начала нового месяца, когда закладываются энергии для нового периода и многие пишут списки и карты желаний.

Мы не будем делать длинный прогноз на картах Таро, а просто достанем пожелание и символический прогноз для каждого знака зодиака, дабы не упускать мистический день для пророчеств.

Фото: коллаж Фокус

Овен

Овны, вам следует быстро реагировать на какие-то обстоятельства в вашей жизни и вы получите настоящий рассвет. В течение 2025 года вам нужно будет собрать все силы для достижения цели, но она в полной мере оправдает ваши ожидания!

Телец

Тельцы будут, как обычно, стремиться к личной зоне комфорта, как бы она ни выглядела. Но вам советуют активизироваться. В этом случае вы получите быстрое развитие событий во всех сфера. Ваш девиз на 2025 год: не ждать, а делать!

Близнецы

Близнецам предстоит немало покататься в 2025 году. Похоже, вас ожидают многочисленные командировки и просто путешествия. Это принесет вам хорошие известия и нужные знакомства.

Рак

Ракам предстоит немного подождать, но чуть позже вы получите большую сумму денег или постоянный и очень хороший источник доходов. В любви вас ожидают новые отношения после разбитого сердца!

Лев

Львы предстоит решать семейные вопросы, на этом будет фокус вашего внимания в течение 2025 года.

Дева

Девам придут хорошие доходы в 2025 году Змеи, но вам следует прекратить так сильно фокусироваться на материальной сфере, иначевсе остальные придут в полный минус, а это приведет к проблемам в финансах.

Весы

Небольшие деньги и налаженная личная жизнь или рабочая сфера — во втором случае, будет на отлично! Главное — научиться радоваться малому и придет большое!

Скорпион

Скорпионы избавятся от своих многочисленных страхов и это станет для вас главной победой года. Все, что мешало двигаться дальше — рухнет и вы словно птица феникс, полетите к новым вершинам.

Стрелец

У Стрельцов наладится рабочая сфера или вы перейдете в ней на новый уровень. Удачные предложения в деловой сфере вам обеспечены!

Козерог

Козероги избавятся от внутренних блоков и ограничений. Пришло время выходить из тени и переходить к активным действиям. Все усилия будут оправдыны!

Водолей

Ситуация, которая вас огорчала — почти уже в прошлом, она быстро получит развитие и окончание.

Рыбы

Рыб ожидают резкие и судьбоносные перемены в рабочей и финансовой сфере. Главное — вовремя сориентироваться и начать действовать, что для представителей знака бывает непросто. Однако, в этот раз слишком многое зависит только от вас!