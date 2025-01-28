Ракам — любов і гроші, Близнюкам — подорожі: Таро-передбачення на Китайський Новий рік 2025

Уже завтра, 29 січня 2025 року, Новий рік Змії повністю вступає у свої права, а саме — настає Китайський Новий рік.

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Саме з цього дня починають діяти правила року мудрої рептилії і, до слова, саме його слід зустрічати в певних кольорах одягу. Хоча, ми давно звикли все трохи перекручувати. Словом, цей час не менш містичний, адже Китайський Новий рік завжди збігається ще й з новим Місяцем — періодом початку нового місяця, коли закладаються енергії для нового періоду та багато хто пише списки й карти бажань.

Ми не робитимемо довгого прогнозу на картах Таро, а просто дістанемо побажання і символічний прогноз для кожного знака зодіаку, щоб не упускати містичний день для пророцтв.

Фото: колаж Фокус

Овен

Овни, вам слід швидко реагувати на якісь обставини у вашому житті і ви отримаєте справжній світанок. Протягом 2025 року вам потрібно буде зібрати всі сили для досягнення мети, але вона повною мірою виправдає ваші очікування!

Телець

Тельці будуть, як зазвичай, прагнути до особистої зони комфорту, хоч би який вона мала вигляд. Але вам радять активізуватися. У цьому разі ви отримаєте швидкий розвиток подій у всіх сферах. Ваш девіз на 2025 рік: не чекати, а робити!

Близнюки

Близнюкам доведеться чимало покататися у 2025 році. Схоже, на вас очікують численні відрядження і просто подорожі. Це принесе вам гарні звістки та потрібні знайомства.

Рак

Ракам доведеться трохи почекати, але трохи згодом ви отримаєте велику суму грошей або постійне і дуже хороше джерело доходів. У коханні на вас чекають нові стосунки після розбитого серця!

Лев

Леви мають вирішувати сімейні питання, на цьому буде фокус вашої уваги протягом 2025 року.

Діва

Дівам прийдуть хороші доходи у 2025 році Змії, але вам слід припинити так сильно фокусуватися на матеріальній сфері, інакше всі інші прийдуть у повний мінус, а це призведе до проблем у фінансах.

Ваги

Невеликі гроші і налагоджене особисте життя або робоча сфера — у другому випадку, буде на відмінно! Головне — навчитися радіти малому і прийде велике!

Скорпіон

Скорпіони позбудуться своїх численних страхів і це стане для вас головною перемогою року. Усе, що заважало рухатися далі, завалиться і ви, немов птах фенікс, полетите до нових вершин.

Стрілець

У Стрільців налагодиться робоча сфера або ви перейдете в ній на новий рівень. Вдалі пропозиції в діловій сфері вам забезпечені!

Козеріг

Козероги позбудуться внутрішніх блоків і обмежень. Настав час виходити з тіні і переходити до активних дій. Усі зусилля будуть виправдані!

Водолій

Ситуація, яка вас засмучувала — майже вже в минулому, вона швидко отримає розвиток і закінчення.

Риби

Риб очікують різкі й доленосні зміни в робочій і фінансовій сфері. Головне — вчасно зорієнтуватися і почати діяти, що для представників знака буває непросто. Однак, цього разу занадто багато залежить тільки від вас!