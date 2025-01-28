Китайский Новый год 2025 уже завтра: что можно и нельзя делать
Восточные страны уже завтра будут отмечать Китайский Новый год, который в 2025 году пройдет под знаком Деревянной Змеи.
Уже завтра наступит Китайский Новый год — яркий праздник, который в 2025 году пройдет под покровительством Деревянной Змеи. На YouTube-канале "Чорнобривчик" поделились традициями и запретами празднования Китайского Нового Года.
Китайский Новый год 2025: когда праздновать
Китайский Новый год, или Праздник весны, наступит завтра, 29 января 2025 года. Это самое важное и долгожданное событие в китайской культуре, которое отмечают миллионы людей по всему миру. Китайский Новый год празднуется 15 дней и завершается Фестивалем фонарей. В это время запускают тысячи светящихся фонариков, чтобы осветить путь добрым духам.
Что можно делать в год Змеи:
- Начинать новое. Змея — символ мудрости и трансформации. Этот год благоприятен для обучения, освоения новых навыков и долгосрочных проектов.
- Доверять интуиции. Змея символизирует внутреннее чутье, поэтому стоит прислушиваться к себе.
- Обращать внимание на здоровье. Спокойствие и забота о теле помогут гармонично прожить год.
Чего лучше избегать:
- Ссор и конфликтов в период празднования.
- Упоминания несчастливых событий или использования слов с негативным значением.
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