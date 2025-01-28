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Китайський Новий рік 2025 уже завтра: що можна і не можна робити
Наталія Гулій
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Східні країни вже завтра відзначатимуть Китайський Новий рік, який у 2025 році пройде під знаком Дерев'яної Змії.
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Уже завтра настане Китайський Новий рік — яскраве свято, яке у 2025 році пройде під заступництвом Дерев'яної Змії. На YouTube-каналі "Чорнобривчик" поділилися традиціями та заборонами святкування Китайського Нового Року.
Китайський Новий рік 2025: коли святкувати
Китайський Новий рік, або Свято весни, настане завтра, 29 січня 2025 року. Це найважливіша і довгоочікувана подія в китайській культурі, яку відзначають мільйони людей по всьому світу. Китайський Новий рік святкується 15 днів і завершується Фестивалем ліхтарів. У цей час запускають тисячі ліхтариків, що світяться, щоб освітити шлях добрим духам.
Що можна робити в рік Змії:
- Починати нове. Змія — символ мудрості й трансформації. Цей рік сприятливий для навчання, освоєння нових навичок і довгострокових проєктів.
- Довіряти інтуїції. Змія символізує внутрішнє чуття, тому варто прислухатися до себе.
- Звертати увагу на здоров'я. Спокій і турбота про тіло допоможуть гармонійно прожити рік.
Чого краще уникати:
- Сварок і конфліктів у період святкування.
- Згадування нещасливих подій або використання слів із негативним значенням.
Також Фокус писав таро-прогноз на Китайський Новий рік 2025