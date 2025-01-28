Китайський Новий рік 2025 уже завтра: що можна і не можна робити

Східні країни вже завтра відзначатимуть Китайський Новий рік, який у 2025 році пройде під знаком Дерев'яної Змії.

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Уже завтра настане Китайський Новий рік — яскраве свято, яке у 2025 році пройде під заступництвом Дерев'яної Змії. На YouTube-каналі "Чорнобривчик" поділилися традиціями та заборонами святкування Китайського Нового Року.

Китайський Новий рік 2025: коли святкувати

Китайський Новий рік, або Свято весни, настане завтра, 29 січня 2025 року. Це найважливіша і довгоочікувана подія в китайській культурі, яку відзначають мільйони людей по всьому світу. Китайський Новий рік святкується 15 днів і завершується Фестивалем ліхтарів. У цей час запускають тисячі ліхтариків, що світяться, щоб освітити шлях добрим духам.

Що можна робити в рік Змії:

Починати нове. Змія — символ мудрості й трансформації. Цей рік сприятливий для навчання, освоєння нових навичок і довгострокових проєктів.

Довіряти інтуїції. Змія символізує внутрішнє чуття, тому варто прислухатися до себе.

Звертати увагу на здоров'я. Спокій і турбота про тіло допоможуть гармонійно прожити рік.

Чого краще уникати:

Сварок і конфліктів у період святкування.

Згадування нещасливих подій або використання слів із негативним значенням.

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