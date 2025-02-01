Козерогам - финансы, Девам - карьера: денежный Таро-прогноз для всех знаков в феврале 2025

Кому повезет с деньгами во второй месяц 2025 года? Спрашиваем у карт Таро.

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Незаметно стартует второй месяц 2025 года и февраль нам точно готовит что-то особенное. Финансы для многих сыграют важную роль в этот период, учитывая Марс в ретроградном положении. Разбираемся, к кому и как развернется денежная удача. Таро-прогноз на финансы в феврале 2025 для всех знаков Зодиака.

Фото: Getty Images

Овен

Овны будут много работать и, дополнительно отстаивать свои позиции. Месяц будет не самым легким в смысле получения финансов, но к концу февраля 2025 наметится смягчение ситуации.

Телец

У Тельцов будет не стабильная финансовая ситуация. Возможно придется работать на нескольких проектах одновременно или переживать раскаченное финансовое положение. К концу месяца, как и у Овнов, наступит смягчение ситуации.

Близнецы

Близнецы обретут новые денежные потоки. Возможны доходы, связанные с иностранными партнерами или поездками. Предстоит много перемещений.

Рак

Раков, также ожидает стремительное развитие ситуации или многочисленные поездки. Ближе к концу февраля ожидается постепенное умиротворение и спокойствие.

Лев

У Львов намечаются новые финансовые союзы или договора, которые принесут хорошие доходы в будущем. Также, Льву могут предложить новую работу с более высокой зарплатой.

Дева

Девы смогут добиться высоких финансовых результатов, но не в первой половине месяца. Шансы хорошие, но придется на себя поработать. Высока вероятность получить доходы из семьи или от друзей.

Весы

Весам удастся блистать и динамично двигаться вперед. Вам удастся реализовать планы и некоторые из давних желаний. Хороший месяц для Весов!

Скорпион

У Скорпионов появится второй источник доходов, который поможет решить многие задачи, давно требующие разрешения.

Стрелец

Стрельцы начнут новый проект или выйдут на новую работу. Вам сулит переход на новый уровень в плане финансов, причем, события будут развиваться очень динамично.

Козерог

Козероги будут тратить деньги на развлечения, что им абсолютно не свойственно. Месяц для вас окажется веселым и запоминающимся. Ближе к концу февраля 2025 вы ощутите рост уровня доходов.

Водолей

У Водолеев закроется один источник доходов и обретут другой, причем, есть вероятность, новые уровень окажется в разы выше того, к чему вы были привычны.

Рыбы

У Рыб случится мощный поток энергии, которая приведет в вашу жизнь качественную новизну. Известно, что финансовые потоки зиждутся на выскоих и сильных энергиях. Словом, вы будете двигаться в нужном направлении.

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