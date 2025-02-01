Козерогам — фінанси, Дівам — кар'єра: грошовий Таро-прогноз для всіх знаків у лютому 2025 року

Кому пощастить із грошима в другий місяць 2025 року? Запитуємо в карт Таро.

Related video

Непомітно стартує другий місяць 2025 року і лютий нам точно готує щось особливе. Фінанси для багатьох відіграють важливу роль у цей період, враховуючи Марс у ретроградному положенні. Розбираємося, до кого і як розвернеться грошова удача. Таро-прогноз на фінанси в лютому 2025 для всіх знаків Зодіаку.

Фото: Getty Images

Овен

Овни будуть багато працювати і, додатково відстоювати свої позиції. Місяць буде не найлегшим у сенсі отримання фінансів, але до кінця лютого 2025 намітиться пом'якшення ситуації.

Телець

У Тельців буде не стабільна фінансова ситуація. Можливо, доведеться працювати на кількох проєктах одночасно або переживати розгойдане фінансове становище. До кінця місяця, як і в Овнів, настане пом'якшення ситуації.

Близнюки

Близнюки знайдуть нові грошові потоки. Можливі доходи, пов'язані з іноземними партнерами або поїздками. Має бути багато переміщень.

Рак

Раків, також очікує стрімкий розвиток ситуації або численні поїздки. Ближче до кінця лютого очікується поступове умиротворення і спокій.

Лев

У Левів намічаються нові фінансові союзи або договори, які принесуть хороші доходи в майбутньому. Також Леву можуть запропонувати нову роботу з вищою зарплатою.

Діва

Діви зможуть домогтися високих фінансових результатів, але не в першій половині місяця. Шанси хороші, але доведеться на себе попрацювати. Висока ймовірність отримати доходи із сім'ї або від друзів.

Ваги

Терезам вдасться блищати і динамічно рухатися вперед. Вам вдасться реалізувати плани і деякі з давніх бажань. Хороший місяць для Терезів!

Скорпіон

У Скорпіонів з'явиться друге джерело доходів, яке допоможе вирішити багато завдань, що давно потребують вирішення.

Стрілець

Стрільці розпочнуть новий проєкт або вийдуть на нову роботу. Вам обіцяє перехід на новий рівень у плані фінансів, причому події розвиватимуться дуже динамічно.

Козеріг

Козероги витрачатимуть гроші на розваги, що їм абсолютно не властиво. Місяць для вас виявиться веселим і незабутнім. Ближче до кінця лютого 2025 року ви відчуєте зростання рівня доходів.

Водолій

У Водоліїв закриється одне джерело доходів і знайдуть інше, причому є ймовірність, що новий рівень виявиться в рази вищим за те, до чого ви були звичні.

Риби

У Риб трапиться потужний потік енергії, яка приведе у ваше життя якісну новизну. Відомо, що фінансові потоки ґрунтуються на високих і сильних енергіях. Словом, ви рухатиметеся в потрібному напрямку.

Раніше Фокус писав поради Таро на китайський Новий рік 2025.