Львы, Весы и Водолеи: кому повезет в любви до Дня святого Валентина 2025

Праздник всех влюбленных или Дня святого Валентина часто раздражает и расстраивает людей, не состоящих в романтических отношениях. И даже тех, кто состоит, ведь ваш партнер не всегда оправдывает ожидания в такой день. Рассматриваем на Таро, у кого получится наладить личную жизнь в короткие сроки.

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Приближается самый неоднозначный праздник года, к которому многие относятся по-разному. Кому-то он приятен в силу наличия партнера и ожидания романтического вечера, а у кого-то вызывает неподдельную тоску и чувство ущербности. Многие даже пытаются судорожно с кем-то познакомиться. Выясняем, кому повезет или наоборот — не повезет срочно наладить романтическую сферу жизни.

Овен

У Овнов есть большой шанс внезапного знакомства, которое вряд ли принесет серьезные отношения, но могут позволить весело и с легкостью встретить и провести этот праздник.

Телец

У Тельцов может начаться перспективная онлайн-переписка, которая в итоге разочарует и ничем не закончится. Так что, придумайте себе занятие с друзьями или для одного на День влюбленных 2025.

Близнецы

У Близнецов также могут не сложиться быстрые романтические отношения до Дня святого Валентина 2025. Но это обстоятельство не помешает вам хорошо провести время в веселой компании или хорошем заведении.

Рак

Раки могут познакомиться с новым потенциальным партнером, но, к сожалению, знакомство окажется иллюзорным. Лучше придумать, как провести время с друзьями.

Лев

Львы потенциально могут познакомиться сразу с двумя перспективными партнерами. Правда, стоит учитывать, что в период ретроградного Марса, который длится до 20-х чисел февраля, все знакомства могут претерпевать трансформации и могут быть ненадежными.

Дева

Женщины Девы имеют реальных шанс познакомиться с новым партнером в кротчайшие сроки, правда, вас может не устроить финансовое положение нового поклонника. Однако, это не помешает провести праздник в не самой скучной компании.

Весы

У Весов есть реальная перспектива романтического знакомства до Дня святого Валентина 20025. Правда, как и в случае с Девами, вас могут огорчить качества вашего поклонника, но провести время будет с кем.

Скорпион

У Скорпионов, пожалуй, самая высокая вероятность обрести романтическую связь до 14 февраля. Причем, в отличие от других предствителей Зодиакального круга, вам может реально повезти с новыми отношениями.

Стрелец

Стрельцам может повезти с легким романтическим знакомством, которое, скорее всего, не станет поворотной вехой в вашей жизни. Но это не отменяет того факта, что вам будет нескучно, даже ощутите "бабочек" в животе.

Козерог

В случае с Козерогами, просто так кого-то найти — просто не получится. Вы слишком серьезны для таких авантюр, а фуедаментальные отношения требуют серьезного подхода.

Водолей

У Водолеев буквально получится влюбиться, причем, им ничего не придется для этого делать. Скорее всего, пришло время вылечить ваше разбитое в прошлых отношениях сердце.

Рыбы

Рыбы могут загореться новым знакомым или даже внезапно для себя влюбиться. У вас хорошие перспективы — стоит ожидать романтики и везения на личном "фронте".

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