Леви, Терези та Водолії: кому пощастить у коханні до Дня святого Валентина 2025 року

Свято всіх закоханих або Дня святого Валентина часто дратує і засмучує людей, які не перебувають у романтичних стосунках. І навіть тих, хто перебуває, адже ваш партнер не завжди виправдовує очікування в такий день. Розглядаємо на Таро, у кого вийде налагодити особисте життя в короткі терміни.

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Наближається найнеоднозначніше свято року, до якого багато хто ставиться по-різному. Комусь воно приємне через наявність партнера й очікування романтичного вечора, а в когось викликає непідробну тугу й почуття ущербності. Багато хто навіть намагається судорожно з кимось познайомитися. З'ясовуємо, кому пощастить або навпаки — не пощастить терміново налагодити романтичну сферу життя.

Овен

У Овнів є великий шанс раптового знайомства, яке навряд чи принесе серйозні стосунки, але можуть дозволити весело і з легкістю зустріти і провести це свято.

Телець

У Тельців може початися перспективне онлайн-листування, яке в підсумку розчарує і нічим не закінчиться. Тож, придумайте собі заняття з друзями або для одного на День закоханих 2025.

Близнюки

У Близнюків також можуть не скластися швидкі романтичні стосунки до Дня святого Валентина 2025. Але ця обставина не завадить вам гарно провести час у веселій компанії чи гарному закладі.

Рак

Раки можуть познайомитися з новим потенційним партнером, але, на жаль, знайомство виявиться ілюзорним. Краще придумати, як провести час із друзями.

Лев

Леви потенційно можуть познайомитися відразу з двома перспективними партнерами. Щоправда, варто враховувати, що в період ретроградного Марса, який триває до 20-х чисел лютого, усі знайомства можуть зазнавати трансформації і можуть бути ненадійними.

Діва

Жінки Діви мають реальні шанси познайомитися з новим партнером у найкоротші терміни, щоправда, вас може не влаштувати фінансове становище нового шанувальника. Однак, це не завадить провести свято в не найнуднішій компанії.

Ваги

У Терезів є реальна перспектива романтичного знайомства до Дня святого Валентина 20025. Щоправда, як і у випадку з Дівами, вас можуть засмутити якості вашого шанувальника, але провести час буде з ким.

Скорпіон

У Скорпіонів, мабуть, найвища ймовірність знайти романтичний зв'язок до 14 лютого. Причому, на відміну від інших представників Зодіакального кола, вам може реально пощастити з новими стосунками.

Стрілець

Стрільцям може пощастити з легким романтичним знайомством, яке, найімовірніше, не стане поворотною віхою у вашому житті. Але це не скасовує того факту, що вам буде ненудно, навіть відчуєте "метеликів" у животі.

Козеріг

У випадку з Козерогами, просто так когось знайти — просто не вийде. Ви занадто серйозні для таких авантюр, а фуедаментальні стосунки вимагають серйозного підходу.

Водолій

У Водоліїв буквально вийде закохатися, причому їм нічого не доведеться для цього робити. Найімовірніше, настав час вилікувати ваше розбите в минулих стосунках серце.

Риби

Риби можуть загорітися новим знайомим або навіть раптово для себе закохатися. У вас хороші перспективи — варто очікувати романтики і везіння на особистому "фронті".

Раніше Фокус писав рекомендації Таро на Китайський Новий рік.