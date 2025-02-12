Полнолуние во Льве 12 февраля 2025 года: что сегодня нельзя делать

Последнее Полнолуние этой зимы произойдет уже сегодня в 15:53 в знаке Льва, что усилит его влияние на личность, уверенность в себе и стремление к самовыражению.

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Астролог Анжела Перл рассказала, когда произойдет февральское полнолуние и что нельзя делать в этот день.

Полнолуние 12 февраля 2025: что оно значит

12 февраля 2025 года на небосклоне засияет Снежная Луна – так называют февральское полнолуние, символизирующее завершение зимнего цикла. Это время особенной энергетики, которая может повлиять на наше внутреннее состояние, эмоции и жизненные решения. Оно произойдет уже сегодня в 15:53 в знаке Льва, что усилит его влияние на личность, уверенность в себе и стремление к самовыражению.

Что нельзя делать в полнолуние 12 февраля 2025 года?

Принимать импульсивные решения

Энергия Льва склоняет к самоуверенности и драматизму, поэтому в этот день лучше воздержаться от резких решений, особенно в карьере и личной жизни.

Начинать важные дела

Полнолуние завершает процессы, а не запускает новые. Проекты, начатые в этот день, могут пойти не по плану.

Конфликтовать и провоцировать споры

Эмоции накалены, а Лев любит внимание. Обычная дискуссия может перерасти в громкий скандал.

Слишком ярко демонстрировать свою значимость

Желание блистать может обернуться высокомерием. Если сегодня будете навязывать свое мнение или пытаться доказать, что правы, это может вызвать отторжение у окружающих.

Рисковать деньгами

Не лучший день для инвестиций, азартных игр и крупных покупок. Финансовые решения могут быть необдуманными.

Игнорировать свои эмоции и потребности

Лев отвечает за творческую самореализацию и внутреннюю силу. Если подавлять эмоции, накопившееся напряжение может выплеснуться в неожиданный момент.

Вместо этого день стоит посвятить творчеству, самовыражению и наслаждению жизнью без перегибов.

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