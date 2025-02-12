Повний місяць у Леві 12 лютого 2025 року: що сьогодні не можна робити

Остання Повня цієї зими відбудеться вже сьогодні о 15:53 у знаку Лева, що посилить її вплив на особистість, упевненість у собі та прагнення до самовираження.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли відбудеться лютнева повня і що не можна робити в цей день.

Повний місяць 12 лютого 2025 року: що він означає

12 лютого 2025 року на небосхилі засяє Сніговий Місяць — так називають лютневу повню, що символізує завершення зимового циклу. Це час особливої енергетики, яка може вплинути на наш внутрішній стан, емоції та життєві рішення. Він відбудеться вже сьогодні о 15:53 у знаку Лева, що посилить його вплив на особистість, упевненість у собі та прагнення до самовираження.

Що не можна робити в повний місяць 12 лютого 2025 року?

Приймати імпульсивні рішення

Енергія Лева схиляє до самовпевненості та драматизму, тому цього дня краще утриматися від різких рішень, особливо в кар'єрі та особистому житті.

Починати важливі справи

Повний місяць завершує процеси, а не запускає нові. Проєкти, розпочаті цього дня, можуть піти не за планом.

Конфліктувати і провокувати суперечки

Емоції напружені, а Лев любить увагу. Звичайна дискусія може перерости в гучний скандал.

Занадто яскраво демонструвати свою значущість

Бажання блищати може обернутися зарозумілістю. Якщо сьогодні нав'язуватимете свою думку або намагатиметеся довести, що маєте рацію, це може викликати відторгнення в оточення.

Ризикувати грошима

Не найкращий день для інвестицій, азартних ігор і великих покупок. Фінансові рішення можуть бути необдуманими.

Ігнорувати свої емоції та потреби

Лев відповідає за творчу самореалізацію і внутрішню силу. Якщо пригнічувати емоції, напруга, що накопичилася, може виплеснутися в несподіваний момент.

Замість цього день варто присвятити творчості, самовираженню і насолоді життям без перегинів.

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