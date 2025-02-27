Новолуние в Рыбах 28 февраля 2025 года: чего ожидать и что нельзя делать

В последний день зимы, 28 февраля, наступит Новолуние в знаке эмоциональных Рыб. Оно будет усиливать интуитивные способности и стремление к духовным практикам.

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Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, что значит Новолуние в Рыбах и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Новолуние в Рыбах: когда будет и чего ожидать

Февральськое Новолуние произойдет 28 февраля 2025 года в 02:45 по киевскому времени, в знаке Рыб. Это время отличается повышенной интуицией, духовными прозрениями и творческим вдохновением. Рыбы, как последний знак зодиакального круга, способствуют завершению старых дел и подготовке к новым начинаниям через осознание и внутреннее принятие.

Чего ожидать от Новолуния в Рыбах:

Духовное развитие и интуиция: энергия Рыб усиливает интуитивные способности и стремление к духовным практикам. Это подходящее время для медитаций, самоанализа и работы над внутренним миром.

Творческое вдохновение: новолуние в Рыбах приносит волну креативности. Художники, писатели и другие творческие личности могут ощутить прилив новых идей и вдохновения.

Эмоциональная чувствительность: в этот период возможна повышенная эмоциональность и восприимчивость к настроениям окружающих. Важно уделять внимание своему эмоциональному состоянию и избегать негативных воздействий.

Что не рекомендуется делать в Новолуние:

Начинать новые проекты: несмотря на творческий подъем, новолуние — это время планирования, а не активных действий. Лучше обдумать идеи и подготовиться к их реализации в последующие дни.

Принимать важные решения: повышенная эмоциональность может затруднить объективную оценку ситуации. Рекомендуется отложить принятие серьезных решений до более стабильного периода.

Перегружать себя физически и эмоционально: энергия в новолуние на минимуме, поэтому важно избегать переутомления и стрессовых ситуаций.

В целом, новолуние в Рыбах — это время для внутренней работы, осознания своих истинных желаний и подготовки к новым этапам жизни.

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