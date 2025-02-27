Молодик у Рибах 28 лютого 2025 року: чого очікувати і що не можна робити

В останній день зими, 28 лютого, настане Молодик у знаку емоційних Риб. Він посилюватиме інтуїтивні здібності та прагнення до духовних практик.

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Період Молодика може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що означає Молодик у Рибах і що не можна робити під час цієї фази Місяця.

Молодик у Рибах: коли буде і чого очікувати

Лютневий Молодик відбудеться 28 лютого 2025 року о 02:45 за київським часом, у знаку Риб. Цей час вирізняється підвищеною інтуїцією, духовними прозріннями і творчим натхненням. Риби, як останній знак зодіакального кола, сприяють завершенню старих справ і підготовці до нових починань через усвідомлення і внутрішнє прийняття.

Чого очікувати від Молодика в Рибах:

Духовний розвиток та інтуїція: енергія Риб посилює інтуїтивні здібності й прагнення до духовних практик. Це вдалий час для медитацій, самоаналізу і роботи над внутрішнім світом.

Творче натхнення: молодик у Рибах приносить хвилю креативності. Художники, письменники та інші творчі особистості можуть відчути приплив нових ідей і натхнення.

Емоційна чутливість: у цей період можлива підвищена емоційність і сприйнятливість до настроїв оточення. Важливо приділяти увагу своєму емоційному стану й уникати негативних впливів.

Що не рекомендується робити в Молодик:

Починати нові проєкти: незважаючи на творчий підйом, молодик — це час планування, а не активних дій. Краще обміркувати ідеї та підготуватися до їхньої реалізації в наступні дні.

Приймати важливі рішення: підвищена емоційність може ускладнити об'єктивну оцінку ситуації. Рекомендується відкласти ухвалення серйозних рішень до більш стабільного періоду.

Перевантажувати себе фізично й емоційно: енергія в молодик на мінімумі, тому важливо уникати перевтоми і стресових ситуацій.

Загалом, молодик у Рибах — це час для внутрішньої роботи, усвідомлення своїх справжніх бажань і підготовки до нових етапів життя.

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