Три знака Зодиака, которым повезет в лунное затмение 14 марта 2025 года

Лунное затмение 14 марта 2025 года в знаке Девы станет мощной точкой изменений, очищения и пересмотра приоритетов. Однако для некоторых знаков оно откроет новые возможности, принесет удачу и поможет избавиться от прошлого, сделав шаг к чему-то лучшему.

Related video

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака лунное затмение 14 марта 2025 года в знаке Девы принесет удачу.

Телец

Затмение поможет Тельцам избавиться от старых страхов и сомнений, особенно в сфере работы и доходов. Возможны неожиданные предложения, которые откроют перед вами новые перспективы. Главное — не бояться менять стратегию и доверять своей интуиции.

Скорпион

Энергия Девы поможет Скорпионам структурировать свои мысли и избавиться от ненужных привязанностей. Возможно важное осознание в личной жизни или выход из ситуации, которая давно тянула вниз. Вы почувствуете свободу и ясность, которая поможет двигаться вперед.

Козерог

Козероги смогут почувствовать уверенность в себе и своих силах. Это время, когда прошлые усилия начнут приносить плоды, а неожиданные события приведут к росту и развитию. Лунное затмение поможет вам избавиться от сомнений и укрепить свое положение. Используйте энергию затмения, чтобы освободиться от ненужного и сделать шаг навстречу лучшему. Это время, когда перемены могут пойти на пользу, если не сопротивляться им.

Также Фокус писал про коридор затмений с 14 по 29 марта 2025 года