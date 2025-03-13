Три знаки Зодіаку, яким пощастить у місячне затемнення 14 березня 2025 року

Місячне затемнення 14 березня 2025 року в знаку Діви стане потужною точкою змін, очищення і перегляду пріоритетів. Однак для деяких знаків воно відкриє нові можливості, принесе удачу і допоможе позбутися минулого, зробивши крок до чогось кращого.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку місячне затемнення 14 березня 2025 року в знаку Діви принесе удачу.

Телець

Затемнення допоможе Тельцям позбутися старих страхів і сумнівів, особливо у сфері роботи і доходів. Можливі несподівані пропозиції, які відкриють перед вами нові перспективи. Головне — не боятися змінювати стратегію і довіряти своїй інтуїції.

Скорпіон

Енергія Діви допоможе Скорпіонам структурувати свої думки і позбутися непотрібних прив'язаностей. Можливе важливе усвідомлення в особистому житті або вихід із ситуації, яка давно тягнула вниз. Ви відчуєте свободу і ясність, яка допоможе рухатися вперед.

Козеріг

Козероги зможуть відчути впевненість у собі та своїх силах. Це час, коли минулі зусилля почнуть приносити плоди, а несподівані події призведуть до зростання і розвитку. Місячне затемнення допоможе вам позбутися сумнівів і зміцнити своє становище. Використовуйте енергію затемнення, щоб звільнитися від непотрібного і зробити крок назустріч кращому. Це час, коли зміни можуть піти на користь, якщо не чинити опір їм.

Також Фокус писав про коридор затемнень з 14 по 29 березня 2025 року