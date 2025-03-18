18 марта 2025 года: Кирилла Иерусалимского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя одалживать продукты и одежду и стричь волосы. Уже прилетели лебеди – весной будет мало дождей.

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Что случилось 18 марта:

Сегодня в православной церкви почитают память святителя Кирилла Иерусалимского, который был иерусалимским патриархом и славился как поборник истинной веры от лжи.

Что нельзя делать 18 марта:

одалживать продукты и одежду;

стричь волосы и ногти.

ходить в гости;

совершать крупные покупки.

Народные приметы и поверья:

распустились цветы — апрель будет теплым;

еще не растаял снег – ждите хороший приплод скота;

уже есть комары – к теплой и солнечной погоде;

прилетели лебеди – весной будет мало дождей.

День ангела празднуют:

Даниил, Кирилл, Эдуард, Наталья.

Родились 18 марта:

1952 год — Юрий Винничук, украинский писатель, журналист, редактор;

1989 год — Лили Коллинз, англо-американская актриса и фотомодель, главная героиня сериала "Эмили в Париже".

Также в этот день:

1662 год — в Париже начал курсировать первый общественный транспорт (карета на восемь мест);

1913 год — во Львове создали военное общество "Сечевые стрелки";

1946 год — в Вашингтоне свою работу начал "Всемирный банк";

​​2004 год — Верховная Рада приняла Гражданский процессуальный кодекс Украины;

2014 год — незаконная аннексия Крыма Россией.

Также Фокус писал церковный календарь на март 2025 года