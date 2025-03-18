18 марта 2025 года: Кирилла Иерусалимского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя одалживать продукты и одежду и стричь волосы. Уже прилетели лебеди – весной будет мало дождей.
Что случилось 18 марта:
Сегодня в православной церкви почитают память святителя Кирилла Иерусалимского, который был иерусалимским патриархом и славился как поборник истинной веры от лжи.
Что нельзя делать 18 марта:
- одалживать продукты и одежду;
- стричь волосы и ногти.
- ходить в гости;
- совершать крупные покупки.
Народные приметы и поверья:
- распустились цветы — апрель будет теплым;
- еще не растаял снег – ждите хороший приплод скота;
- уже есть комары – к теплой и солнечной погоде;
- прилетели лебеди – весной будет мало дождей.
День ангела празднуют:
Даниил, Кирилл, Эдуард, Наталья.
Родились 18 марта:
1952 год — Юрий Винничук, украинский писатель, журналист, редактор;
1989 год — Лили Коллинз, англо-американская актриса и фотомодель, главная героиня сериала "Эмили в Париже".
Также в этот день:
1662 год — в Париже начал курсировать первый общественный транспорт (карета на восемь мест);
1913 год — во Львове создали военное общество "Сечевые стрелки";
1946 год — в Вашингтоне свою работу начал "Всемирный банк";
2004 год — Верховная Рада приняла Гражданский процессуальный кодекс Украины;
2014 год — незаконная аннексия Крыма Россией.
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