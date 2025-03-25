25 марта 2025 года: Благовещение Пресвятой Богородицы - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться, злословить, обманывать близких и заниматься тяжелым физическим трудом.
Что случилось 25 марта:
25 марта в церковном календаре после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь – Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати великих церковных праздников. Именно в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о рождении по плоти от нее Иисуса Христа, Спасителя человечества. Несмотря на то, что Великий пост еще не закончился, церковь разрешает в этот день есть рыбу и пить красное вино. В этот день верующие обязательно идут в Храм, чтобы помолиться и поблагодарить Деву Марию. До 2024 года в ПЦУ этот праздник отмечали 7 апреля.
Что нельзя делать 25 марта:
- надевать новую одежду;
- заплетать косы;
- шить и вязать;
- отдавать что-либо из дома;
- сеять, сажать растения;
- ссориться, злословить, ругаться с близкими;
- обманывать;
- тяжело работать.
Народные приметы и поверья:
- дождь сегодня — к грибному лету;
- солнечный день — к грозовому лету;
- гроза — к хорошему урожаю орехов.
День ангела празднуют:
Савва, Тихон.
Этот день в истории:
421 год — Согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии в Северной Италии основана Венеция. Основана она была жителями области, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья
1843 год — В Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом
1969 год — начало постельного протеста Джона Леннона и его супруги
2002 год — обнаружен ген эпилепсии
Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.