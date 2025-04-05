Ретроградная Венера до 15 апреля 2025: что нельзя делать
Ретроградная Венера до 15 апреля — это время, когда чувства обостряются, прошлое напоминает о себе, а любовь требует переосмысления.
Ретроградная Венера — это особый астрологический период, когда планета любви, красоты, ценностей и отношений начинает двигаться "назад" (с нашей земной точки зрения). В 2025 году она ретроградная с 3 марта до 15 апреля, и это может ощущаться в разных сферах жизни. Астролог Анжела Перл рассказала, что нам ожидать от Ретроградной Венеры, а также каких рекомендаций лучше придерживаться в этот период.
Что может происходить в этот период:
1. Возврат к прошлым отношениям
Бывшие могут неожиданно объявиться, или вы сами начнете размышлять о прошлой любви. Это время для переосмысления, но не всегда для возобновления.
2. Эмоциональная нестабильность в паре
Появляется недопонимание, скрытые обиды могут всплыть. Мелочи могут раздражать сильнее обычного.
3. Внутренние сомнения о себе
Ощущение "я недостаточно хорош(а)", снижение самооценки, критика своей внешности. Это не истина, а искаженное восприятие под влиянием Венеры.
4. Пересмотр ценностей
Вы можете начать переоценивать, что для вас действительно важно в любви, деньгах и удовольствиях. Ценности могут сдвинуться.
5. Финансовые вопросы
Возвращение к старым долгам, ошибкам в расходах или желаниям "все пересчитать". Могут вскрыться скрытые траты или потребность в пересмотре бюджета.
Что НЕ рекомендуется делать:
1. Начинать новые отношения
Они могут быть основаны на иллюзиях и не выдержать проверку временем.
2. Заключать важные сделки, особенно в сфере красоты, моды, искусства
Это касается и крупных покупок: украшения, предметы интерьера, одежда. Есть риск разочарования.
3. Резко менять внешность
Не лучшее время для экспериментов: стрижек, окрашивания, косметических процедур. Итог может не совпасть с ожиданиями.
4. Делать импульсивные траты
Покупки сейчас могут оказаться неудачными или быстро разонравиться.
5. Делать признания в любви или предложения
Ощущения могут быть искаженными — лучше подождать до окончания ретроградности.
Что делать можно (и даже нужно):
- Пересматривать старые чувства, понимать, что исцелено, а что еще болит
- Закрывать гештальты и отпускать
- Возвращаться к любимым хобби, творчеству
- Работать над самооценкой и внутренней гармонией
- Оценить, как вы проявляете любовь к себе и другим
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