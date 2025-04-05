Ретроградна Венера до 15 квітня 2025 року: що не можна робити

Ретроградна Венера до 15 квітня — це час, коли почуття загострюються, минуле нагадує про себе, а кохання потребує переосмислення.

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Ретроградна Венера — це особливий астрологічний період, коли планета любові, краси, цінностей і стосунків починає рухатися "назад" (з нашої земної точки зору). У 2025 році вона ретроградна з 3 березня до 15 квітня, і це може відчуватися в різних сферах життя. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що нам очікувати від Ретроградної Венери, а також яких рекомендацій краще дотримуватися в цей період.

Що може відбуватися в цей період:

1. Повернення до минулих стосунків

Колишні можуть несподівано з'явитися, або ви самі почнете розмірковувати про минуле кохання. Це час для переосмислення, але не завжди для відновлення.

2. Емоційна нестабільність у парі

З'являється непорозуміння, приховані образи можуть спливти. Дрібниці можуть дратувати сильніше, ніж зазвичай.

3. Внутрішні сумніви про себе

Відчуття "я недостатньо гарний(а)", зниження самооцінки, критика своєї зовнішності. Це не істина, а спотворене сприйняття під впливом Венери.

4. Перегляд цінностей

Ви можете почати переоцінювати, що для вас справді важливо в коханні, грошах і задоволеннях. Цінності можуть зрушитися.

5. Фінансові питання

Повернення до старих боргів, помилок у витратах або бажань "все перерахувати". Можуть розкритися приховані витрати або потреба в перегляді бюджету.

Що не рекомендується робити:

1. Починати нові стосунки

Вони можуть бути засновані на ілюзіях і не витримати перевірку часом.

2. Укладати важливі угоди, особливо у сфері краси, моди, мистецтва

Це стосується і великих покупок: прикраси, предмети інтер'єру, одяг. Є ризик розчарування.

3. Різко змінювати зовнішність

Не найкращий час для експериментів: стрижок, фарбування, косметичних процедур. Підсумок може не збігтися з очікуваннями.

4. Робити імпульсивні витрати

Покупки зараз можуть виявитися невдалими або швидко перестати подобатися.

5. Робити освідчення в коханні або пропозиції

Відчуття можуть бути спотвореними — краще почекати до закінчення ретроградності.

Що робити можна (і навіть потрібно):

Переглядати старі почуття, розуміти, що зцілено, а що ще болить

Закривати гештальти і відпускати

Повертатися до улюблених хобі, творчості

Працювати над самооцінкою та внутрішньою гармонією

Оцінити, як ви проявляєте любов до себе та інших

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