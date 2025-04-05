Ретроградна Венера до 15 квітня 2025 року: що не можна робити
Ретроградна Венера до 15 квітня — це час, коли почуття загострюються, минуле нагадує про себе, а кохання потребує переосмислення.
Ретроградна Венера — це особливий астрологічний період, коли планета любові, краси, цінностей і стосунків починає рухатися "назад" (з нашої земної точки зору). У 2025 році вона ретроградна з 3 березня до 15 квітня, і це може відчуватися в різних сферах життя. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що нам очікувати від Ретроградної Венери, а також яких рекомендацій краще дотримуватися в цей період.
Що може відбуватися в цей період:
1. Повернення до минулих стосунків
Колишні можуть несподівано з'явитися, або ви самі почнете розмірковувати про минуле кохання. Це час для переосмислення, але не завжди для відновлення.
2. Емоційна нестабільність у парі
З'являється непорозуміння, приховані образи можуть спливти. Дрібниці можуть дратувати сильніше, ніж зазвичай.
3. Внутрішні сумніви про себе
Відчуття "я недостатньо гарний(а)", зниження самооцінки, критика своєї зовнішності. Це не істина, а спотворене сприйняття під впливом Венери.
4. Перегляд цінностей
Ви можете почати переоцінювати, що для вас справді важливо в коханні, грошах і задоволеннях. Цінності можуть зрушитися.
5. Фінансові питання
Повернення до старих боргів, помилок у витратах або бажань "все перерахувати". Можуть розкритися приховані витрати або потреба в перегляді бюджету.
Що не рекомендується робити:
1. Починати нові стосунки
Вони можуть бути засновані на ілюзіях і не витримати перевірку часом.
2. Укладати важливі угоди, особливо у сфері краси, моди, мистецтва
Це стосується і великих покупок: прикраси, предмети інтер'єру, одяг. Є ризик розчарування.
3. Різко змінювати зовнішність
Не найкращий час для експериментів: стрижок, фарбування, косметичних процедур. Підсумок може не збігтися з очікуваннями.
4. Робити імпульсивні витрати
Покупки зараз можуть виявитися невдалими або швидко перестати подобатися.
5. Робити освідчення в коханні або пропозиції
Відчуття можуть бути спотвореними — краще почекати до закінчення ретроградності.
Що робити можна (і навіть потрібно):
- Переглядати старі почуття, розуміти, що зцілено, а що ще болить
- Закривати гештальти і відпускати
- Повертатися до улюблених хобі, творчості
- Працювати над самооцінкою та внутрішньою гармонією
- Оцінити, як ви проявляєте любов до себе та інших
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