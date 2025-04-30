Лунный посевной календарь на май 2025: когда сажать и сеять разные культуры
Урожайность ваших растений зависит не только от погоды и ухода за ними, а и от правильно выбранной даты посева или посадки.
Урожай на вашем участке может зависеть не только от погоды и ухода за растениями, но и от фазы Луны, которая припала на период посадки или посева. Лунным посевным календарем на май поделились на канале Раисы Горяченко.
Лунный посевной календарь на май 2025 года
Май — время активной работы в садах и на огородах. В этот период обычно приступают к высадке большинства растений: от овощей и зелени до цветов, клубники и деревьев. Чтобы получить хороший урожай, важно учитывать не только климатические условия и уход, но и влияние лунных фаз. Лунный календарь подскажет, в какие дни лучше всего заниматься посевами и посадками.
Благоприятные дни для посева в мае 2025:
Лук и чеснок: 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 мая
Помидоры и огурцы: 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 мая
Зелень (укроп, петрушка и др.): 2, 6-7, 10, 15-17, 21-22 мая
Морковь и свекла: 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 мая
Капуста: 12-14, 21-23, 27, 31 мая
Баклажаны, перец: 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 мая
Кабачки, тыква: 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 мая
Однолетние цветы: 3-10, 16, 28-30 мая
Многолетние цветы: 3-10, 16, 28-30 мая
Плодовые деревья: 2, 6-10, 16-18, 21, 25, 30 мая
Какие даты в мае 2025 неурожайные:
Самые неурожайные даты — 4, 11, 13, 15, 19, 23, 26-27 мая 2025
Также для сеяния и посадки считаются неудачными дни Полнолуния (12 мая) и Новолуния (27 мая)
Не стоит обрезать корни и ветки растений — 4-11 мая
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