Місячний посівний календар на травень 2025: коли садити і сіяти різні культури

Урожайність ваших рослин залежить не тільки від погоди і догляду за ними, а й від правильно обраної дати посіву або посадки.

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Урожай на вашій ділянці може залежати не тільки від погоди і догляду за рослинами, а й від фази Місяця, яка припала на період посадки або посіву. Місячним посівним календарем на травень поділилися на каналі Раїси Горяченко.

Місячний посівний календар на травень 2025 року

Травень — час активної роботи в садах і на городах. У цей період зазвичай починають висаджувати більшість рослин: від овочів і зелені до квітів, полуниці та дерев. Щоб отримати гарний урожай, важливо враховувати не тільки кліматичні умови і догляд, а й вплив місячних фаз. Місячний календар підкаже, в які дні найкраще займатися посівами і посадками.

Сприятливі дні для посіву в травні 2025:

Цибуля і часник: 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 травня

Помідори та огірки: 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 травня

Зелень (кріп, петрушка та ін.): 2, 6-7, 10, 15-17, 21-22 травня

Морква і буряк: 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 травня

Капуста: 12-14, 21-23, 27, 31 травня

Баклажани, перець: 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 травня

Кабачки, гарбуз: 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 травня

Однорічні квіти: 3-10, 16, 28-30 травня

Багаторічні квіти: 3-10, 16, 28-30 травня

Плодові дерева: 2, 6-10, 16-18, 21, 25, 30 травня

Які дати в травні 2025 року неврожайні:

Найбільш неврожайні дати — 4, 11, 13, 15, 19, 23, 26-27 травня 2025 року

Також для сіяння і посадки вважаються невдалими дні повного місяця (12 травня) і молодика (27 травня).

Не варто обрізати коріння і гілки рослин — 4-11 травня

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