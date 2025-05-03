Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 3-4 мая 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать конфликтов, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 3-4 мая стоит быть осторожнее и в чем именно.

Близнецы

На выходных у Близнецов может появиться ощущение, что все нужно успеть сразу: и с кем-то встретиться, и закончить дела, и отдохнуть. Но звезды предупреждают — вы рискуете переоценить свои силы. Из-за переутомления возможны ссоры с близкими, раздражение и ощущение, что "все не так". Постарайтесь не браться за несколько задач одновременно и не обещать больше, чем реально сможете выполнить. Лучшее решение — один спокойный день без обязательств.

Стрелец

Вы можете быть особенно вспыльчивыми в эти дни. Кто-то может задеть вас словом, и вы отреагируете сильнее, чем обычно. Особенно острыми могут быть темы семьи, денег или отношений. Старайтесь не принимать решений сгоряча и не вступать в конфликты — особенно в субботу вечером. Лучше дайте себе время все обдумать и не говорите того, о чем можете пожалеть. Небольшое уединение пойдет вам на пользу.

Рыбы

Рыбам в выходные будет особенно хотеться уюта, романтики и теплоты. Но если вы слишком идеализируете окружающих, рискуете разочароваться. Кто-то может пообещать больше, чем готов выполнить — и вы это почувствуете. Звезды советуют воспринимать все спокойнее и не тешить себя ложными надеждами. Сфокусируйтесь на себе: хорошая музыка, книга, любимое блюдо — этого вполне достаточно, чтобы почувствовать себя лучше и избежать лишних переживаний.

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