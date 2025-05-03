Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на вихідних 3-4 травня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких ці вихідні можуть стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати конфліктів, а також бути уважнішими до своїх фінансових рішень.

Related video

Ці вихідні можуть стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 3-4 травня варто бути обережнішим і в чому саме.

Близнюки

На вихідних у Близнюків може з'явитися відчуття, що все потрібно встигнути відразу: і з кимось зустрітися, і закінчити справи, і відпочити. Але зірки попереджають — ви ризикуєте переоцінити свої сили. Через перевтому можливі сварки з близькими, роздратування і відчуття, що "все не так". Постарайтеся не братися за кілька завдань одночасно і не обіцяти більше, ніж реально зможете виконати. Найкраще рішення — один спокійний день без зобов'язань.

Стрілець

Ви можете бути особливо запальними в ці дні. Хтось може зачепити вас словом, і ви відреагуєте сильніше, ніж зазвичай. Особливо гострими можуть бути теми сім'ї, грошей або стосунків. Намагайтеся не приймати рішень зопалу і не вступати в конфлікти — особливо в суботу ввечері. Краще дайте собі час все обміркувати і не кажіть того, про що можете пошкодувати. Невелике усамітнення піде вам на користь.

Риби

Рибам у вихідні особливо хотітиметься затишку, романтики і теплоти. Але якщо ви занадто ідеалізуєте оточуючих, ризикуєте розчаруватися. Хтось може пообіцяти більше, ніж готовий виконати — і ви це відчуєте. Зірки радять сприймати все спокійніше і не тішити себе хибними надіями. Сфокусуйтеся на собі: гарна музика, книжка, улюблена страва — цього цілком достатньо, щоб відчути себе краще й уникнути зайвих переживань.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить 3-4 травня 2025 року