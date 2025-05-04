Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 мая 2025 года

Хороший день, чтобы сделать первый шаг к переменам. Только не пытайтесь угодить всем — ваша позиция должна быть определённой и устойчивой.

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Овен

Сегодня вы можете легко добиться ответа от нужного человека. Но не забывайте, что прямое давление может закрыть дверь, которая почти открылась.

Телец

Удачное время для того, чтобы договориться с тем, кто обычно несговорчив. Однако избегайте упрямства — иначе инициатива обернется спором.

Близнецы

Приятная новость заставит вас улыбнуться с самого утра. Но не тратьте день на пустяки — энергия ограничена, а задач больше, чем кажется.

Рак

Сегодня вам удастся вернуть то, что давно казалось потерянным. Только не поддавайтесь ностальгии — это может затормозить шаг вперед.

Лев

Ваши действия произведут впечатление на нужных людей. Но остерегайтесь чрезмерной самоуверенности — она может превратиться в повод для критики.

Дева

Вы найдете четкое решение для задачи, которую давно откладывали. Главное — не ожидайте того же от других, иначе столкнетесь с непониманием.

Весы

Хороший день, чтобы сделать первый шаг к переменам. Только не пытайтесь угодить всем — ваша позиция должна быть определенной и устойчивой.

Скорпион

Интуиция сегодня особенно остра — вы почувствуете, где правда. Но не превращайте подозрительность в привычку — она портит даже чистые связи.

Стрелец

Вы вдохновитесь новым направлением и сможете быстро втянуться. Главное — не перескакивайте с темы на тему, иначе результат останется на старте.

Козерог

Сегодня вы укрепите репутацию и получите подтверждение своих идей. Но не пытайтесь все контролировать — делегирование пойдет на пользу.

Водолей

Появится шанс на интересный поворот в привычном деле. Только не действуйте в одиночку — поддержка коллег сегодня особенно важна.

Рыбы

Кто-то из близких даст вам нужный совет в неожиданной форме. Не обижайтесь на подачу — в словах будет суть, которую лучше не пропустить.

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