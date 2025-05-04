Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 травня 2025 року

Хороший день, щоб зробити перший крок до змін. Тільки не намагайтеся догодити всім — ваша позиція має бути визначеною і стійкою.

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Овен

Сьогодні ви можете легко домогтися відповіді від потрібної людини. Але не забувайте, що прямий тиск може закрити двері, які майже відчинилися.

Телець

Вдалий час для того, щоб домовитися з тим, хто зазвичай незговірливий. Однак уникайте впертості — інакше ініціатива обернеться суперечкою.

Близнюки

Приємна новина змусить вас посміхнутися з самого ранку. Але не витрачайте день на дрібниці — енергія обмежена, а завдань більше, ніж здається.

Рак

Сьогодні вам вдасться повернути те, що давно здавалося втраченим. Тільки не піддавайтеся ностальгії — це може загальмувати крок уперед.

Лев

Ваші дії справлять враження на потрібних людей. Але остерігайтеся надмірної самовпевненості — вона може перетворитися на привід для критики.

Діва

Ви знайдете чітке рішення для завдання, яке давно відкладали. Головне — не очікуйте того ж від інших, інакше зіткнетеся з нерозумінням.

Терези

Гарний день, щоб зробити перший крок до змін. Тільки не намагайтеся догодити всім — ваша позиція має бути визначеною і стійкою.

Скорпіон

Інтуїція сьогодні особливо гостра — ви відчуєте, де правда. Але не перетворюйте підозрілість на звичку — вона псує навіть чисті зв'язки.

Стрілець

Ви надихнетеся новим напрямком і зможете швидко втягнутися. Головне — не перескакуйте з теми на тему, інакше результат залишиться на старті.

Козеріг

Сьогодні ви зміцните репутацію і отримаєте підтвердження своїх ідей. Але не намагайтеся все контролювати — делегування піде на користь.

Водолій

З'явиться шанс на цікавий поворот у звичній справі. Тільки не дійте поодинці — підтримка колег сьогодні особливо важлива.

Риби

Хтось із близьких дасть вам потрібну пораду в несподіваній формі. Не ображайтеся на подачу — у словах буде суть, яку краще не пропустити.

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